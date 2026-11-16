134 incidents confirmés dans le détroit d’Ormuz et les eaux du Moyen-Orient, ayant coûté la vie à 25 marins

Neuf mois après le début de la guerre avec l’Iran, les attaques contre les navires marchands continuent de perturber deux des principales voies maritimes de la planète. Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, Khaled Khiari, sous-secrétaire général aux affaires politiques, a dressé un bilan préoccupant : au 11 novembre, l’Organisation maritime internationale (OMI) recensait 134 incidents maritimes confirmés dans le détroit d’Ormuz et les eaux du Moyen-Orient, ayant coûté la vie à 25 marins. D’autres ont été blessés ou restent portés disparus.

Situé entre l’Iran et Oman, ce passage relie le golfe Persique au golfe d’Oman, puis à la mer d’Arabie et à l’océan Indien. Avant la guerre, environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié commercialisés dans le monde y transitait. Sa fermeture de fait a contraint les compagnies maritimes à suspendre leurs traversées ou à emprunter d’autres itinéraires.

À l’autre extrémité de la péninsule Arabique, Bab el-Mandeb relie la mer Rouge au golfe d’Aden et, au-delà, à l’océan Indien. Il commande l’accès au canal de Suez, l’une des principales routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Ce second passage est devenu un nouveau foyer de tensions avec l’offensive des houthistes, alliés de l’Iran, sur la côte occidentale du Yémen. En septembre, les rebelles se sont emparés de positions stratégiques, notamment autour de l’île de Périm, à l’entrée du détroit. Leur progression menace aussi les exportations pétrolières saoudiennes, déjà fragilisées par les restrictions à Ormuz.