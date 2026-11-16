Trafic de cocaïne

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026, la brigade de gendarmerie de Sangalkam a interpellé un individu sur la RN8, alors qu'il transportait plus d’un kilogramme de cocaïne, précisément 1,725 kg.

L'enquête, selon la gendarmerie, a été poursuivie par le Groupement de lutte anti-drogue (GLAD).

Elle a permis de remonter jusqu'à un fournisseur établi à Guédiawaye. Le 12 novembre 2026, le GLAD a saisi chez lui 9,143 kg de cocaïne, ainsi que des balances et du matériel de conditionnement. Au total, près de 10,868 kg de cocaïne ont été saisis. Les investigations se poursuivent.