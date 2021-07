Face à la recrudescence des cas de Covid-19 ces dernières semaines, la Convention des jeunes reporters du Sénégal invite toutes les rédactions qui le peuvent à privilégier le télétravail. Cela ‘’conformément aux directives des autorités administratives et sanitaires.

Il y va non seulement de la protection des journalistes, de leurs proches, mais aussi de l'outil de travail’’, précise la CJRS non sans ajouter : ‘’En effet, l'histoire a démontré qu'il est bien possible d'être performant tout en évitant les rassemblements dans les rédactions.

Aux journalistes et aux techniciens, nous les invitons à un respect strict des mesures barrières, au port correct du masque et à un lavage systématique des mains.’’ La Convention des jeunes reporters n’a pas manqué de renouveler son soutien et sa gratitude aux personnels soignants qui ont permis jusque-là de maintenir la pandémie sous contrôle.