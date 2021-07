Le ministre de l’Elevage et des Productions animales était hier à Ndindy et à Keur Kab, deux marchés aux petits ruminants de la commune de Touba Mosquée. Au terme de la visite de travail, Aly Saleh Diop a remercié ‘’l'ensemble des opérateurs qui sont dans cette dynamique de faire en sorte que le Sénégalais ait un mouton de qualité au prix le plus convenable. La question de la fourniture d’eau a été évoquée à Ndindy. Il y a de l'eau, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont demandé à être accompagnés pour pouvoir augmenter le diamètre des tuyaux.

Nous leur avons dit que dans le cadre d'un projet que nous avons, le PDPS, nous avons prévu la construction d'un forage. Une fois que ce forage sera construit, cette question sera derrière nous’’. Interpellé sur le niveau d’approvisionnement dans le pays, le ministre se dit satisfait. ‘’Le niveau d'approvisionnement du pays est très correct. Aujourd'hui, à jour J -13, on a un niveau d'approvisionnement qui est presque de 80 % de ce qui est attendu.

Nous exhortons les Sénégalais à acheter ce qu'il y a. Les prix sont très bons ; la qualité des moutons est très bonne’’, a-t-il dit. Au niveau de ces deux marchés à petits ruminants, le ministre a constaté que les prix y sont plus chers ici par rapport aux autres localités visitées jusque-là telles qu’à Podor, Missirah et Dara. ‘’Revoyez vos prix, sinon vous risquez de retourner avec vos moutons. Il faut dire un prix normal’’, les a-t-il conseillés. Mais pour les vendeurs, la cherté des prix des moutons s’explique, en partie, par le fait que ‘’l'eau ne coule pas des robinets et il n'y a que de grandes bassines pour s'approvisionner. Les aliments de bétail sont aussi chers’’.