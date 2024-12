Le député non-inscrit Tahirou Sarr a exercé son droit d'initiative parlementaire en plaidant en commission des lois, le vendredi dernier, devant le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, six points.

Il a ainsi parlé de la création dans chaque ambassade d’un pool d'avocats (deux à trois) pour assister les Sénégalais ayant des démêlés avec la justice du pays de leur résidence, de la création d'un "fonds de solidarité" dans chaque ambassade sénégalaise pour, en cas de force majeure, assister les Sénégalais errants ou décédés à l'extérieur pour leur rapatriement, du recensement des Sénégalais emprisonnés hors du Sénégal et commettre des avocats pour leur porter assistance selon le degré de leur délit ou crime.

Monsieur Sarr souhaite aussi la réduction exceptionnelle des taxes aéroportuaires exclusivement pour les Sénégalais de l'extérieur sur présentation de leur passeport et titre de séjour pour normaliser le prix du billet, d'ouvrir un couloir vert pour tout immigré qui veut rentrer définitivement au Sénégal en le laissant importer sa voiture, même si l'année dépasse les restrictions (preuve de possession par carte grise) et de rétablir la dignité diplomatique en imposant aux ambassades d'ouvrir respectivement leur bureau de demandes de visa pour les Sénégalais demandeurs et remboursement de 50 % des frais de demande en cas de refus de visa.