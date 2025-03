La mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans la région de Tambacounda (est) est confrontée à plusieurs défis liés notamment à l’accès à l’eau, à l’électricité et à l’éducation pour tous, selon Yves Olivier Kassoka, chef Bureau régional de l’UNICEF de Kolda. ‘’Les défis existent, ils sont liés à l’accès à l’éducation pour tous avec un gap d’enseignants qui constitue une contrainte pour la région. Il y a des défis liés à l’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement”, a-t-il déclaré.

Le bureau régional de l’UNICEF de Kolda, qui intervient également à Tambacounda, a organisé, jeudi, dans cette région, un atelier pour actualiser le rapport de contribution régional de suivi des ODD devant permettra de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD au cours des cinq dernières années au niveau de la région. L’atelier vise concrètement à produire un rapport de contribution au rapport régional de suivi de la mise en œuvre des ODD, en tenant compte des progrès réalisés depuis 2015, mais également en mettant en exergue les résultats obtenus de la mise en œuvre des politiques publiques en 2023.

Selon Yves Olivier Kassoka, la région de Tambacounda est confrontée aussi à des défis liés à la malnutrition, surtout chez les enfants et les femmes. ‘’On a parlé de sécurité alimentaire avec les questions de changement climatique qui font qu’il y a un impact sur l’éradication d’insécurité alimentaire et de la malnutrition surtout chez les enfants et les femmes’’, a-t-il souligné. ‘’On a parlé également de la mortalité maternelle qui est en baisse, mais à ce rythme-là, on ne va pas atteindre les objectifs tels qu’ils sont prévus. On a parlé de toute la question de la gestion du changement climatique, car il n’y a pas encore de programmes phares dans la région’’, a-t-il affirmé.

Le chef bureau régional de l’UNICEF de Kolda a évoqué des défis liés à l'autonomisation des femmes et à la protection des filles contre les violences et les pratiques dites néfastes notamment les mariages d’enfants et mariages précoces. ‘’Nous lançons un plaidoyer en direction des autorités centrales pour une discrimination positive en faveur de la région de Tambacounda notamment avec des ressources conséquentes et le développement de programmes spécifiques dans le secteur de l’eau, de l’hygiène, de l’assainissement et de l’éducation’’, a plaidé Yves Olivier Kassoka.