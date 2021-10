Le maire de la commune de Fandéne a procédé à la mise en service de l’électricité dans les villages de Fouta Gol et Mbayene Peul. Accompagné du directeur général de la Senelec, Augustin Tine a annoncé l’électrification prochaine d’autres localités de sa commune.

Après 10 ans d’attente, Fouta Gol et Mbayene Peul, deux villages de la commune de Fandéne sont désormais sortis de l’obscurité. Le maire de la commune et la Senelec viennent de satisfaire une vielle doléance des populations, à travers la mise en service de l’électricité dans ces deux localités. Le ministre d’Etat, maire de la commune, était en compagnie du directeur général de la Senelec et d’une forte délégation. Augustin Tine s’est félicité de l’arrivée de l’électricité dans ces deux villages. « C’est vrai qu’ils ont attendu pendant une dizaine d’années. Ils auront attendu, depuis 2011, mais, c’est en 2021 que l’électricité est enfin arrivée. Je suis content pour ceux qui y ont cru et même pour ceux qui n’y ont pas cru », a déclaré le maire de Fandéne.

Un acquis qui, selon Augustin Tine, émane du Programme d’urgence pour le développement communautaire (PUDC). Pour le maire de la localité, sa satisfaction vient du fait que les jeunes de ces localités vont enfin avoir les mêmes chances que les autres. « Mon objectif est que les enfants puissent avoir de l’électricité et étudier. Ainsi, ils pourront être en compétition avec les enfants du monde entier », a-t-il dit.

Le directeur général de la Senelec a, quant à lui, manifesté son désir de rendre l’électricité accessible à tous. « La position géographique ne doit plus être une source de discrimination pour avoir l’électricité. Cela est en adéquation avec l’équité territoriale prônée par le chef de l’Etat », a déclaré Pape Demba Bitèye qui ajoute qu’ils tendent vers l’électrification universelle, d’ici à 2025.

Les populations des deux localités ont apprécié cette avancée, synonyme pour elles de développement économique. Le maire Augustin Tine a annoncé lors de cette rencontre l’électrification très prochaine d’autres villages de la commune.

JEANNE SAGNA (THIES)