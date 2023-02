Le ministre de l’Intérieur était également dans la capitale de la Petite Côte, ce week-end. Sa présence avait pour objectif de poser la première pierre d’un futur camp du Groupement mobile d’intervention dans la commune de Mbour. Une cérémonie organisée parallèlement à l’inauguration de la centrale électrique de Malicounda et de la visite des routes réalisées grâce au Promovilles.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, et le maire de la commune de Mbour ont procédé dimanche à la pose de la première pierre du futur camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) qui va être érigé à quelques encablures du stade Caroline Faye. Selon l’édile de la ville, Cheikh Issa Sall, cette décision du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique de construire ce camp s’inscrit dans une approche prospective et intelligente visant la résolution des différentes problématiques qui assaillent les grandes villes du pays. En effet, il estime que la commune de Mbour, bientôt centenaire, a connu, durant ces dernières décennies, une croissance exponentielle favorisée par les atouts naturels que lui confère sa situation géographique.

Selon le maire de la commune de Mbour, ‘’tous les voyants sont au vert pour l’effectivité du décollage économique porté par les collectivités territoriales et si cher au président de la République. L’émergence n’est plus un vœu pieux pour les habitants de la commune, mais une réalité qui se constate à travers les rues de la ville de Mbour. Le niveau de bien-être des populations s’améliore à vue d’œil et les témoignages de satisfaction fusent de partout. Les habitants de la ville de Mbour éprouvent désormais du bien-être’’.

Malheureusement, se désole Cheikh Issa Sall, ‘’ce bouillonnement économique et les énormes masses monétaires en circulation dans la localité n’attirent pas seulement d’honnêtes citoyens. La récurrence des cas d’agression, la fameuse tuerie du samedi 10 décembre 2022 dans le marché central de Mbour ayant occasionné la mort de trois de nos frères, et les troubles à l’ordre public qui s’en sont suivis constituent des signaux forts alertant sur la nécessité de renforcer les forces de défense et de sécurité au niveau de la ville’’, même s’’’il est avéré que la problématique de la prise en charge des questions sécuritaires a valu à la ville de Mbour l’implantation de deux brigades de police, qui sont souvent appuyées par celle de Saly Portudal dans les différentes interventions’’, a démontré le maire. Il est convaincu que ‘’la construction de ce camp du GMI vient compléter le dispositif opérationnel de gestion de la sécurité en général et de maintien de l’ordre public en particulier. D’ailleurs, cette décision n’est qu’une formalisation du cantonnement temporaire de vos agents du GMI dans la ville pour éviter les va-et-vient journaliers entre Thiès et Mbour’’.

Pour lui, ce camp viendra accompagner l’émergence de la commune puisque, indique le maire, ‘’un climat social apaisé, la stabilité et l’ordre public constituent le terreau dans lequel s’enfoncent les racines de l’émergence économique’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)