Le maire de Kanel humilié devant Macky Sall Le maire de Kanel a passé un sale quart d’heure devant l’illustre hôte qu’accueille la région de Matam depuis mardi dernier. Alors que le président de la République terminait ses activités de la journée d’hier, dans le cadre de la tournée qu’il mène dans le nord du Sénégal, il a été hué, au moment où il prononçait le discours d’ouverture. Haymoune Daff a eu des sueurs froides pendant les 15 minutes qu’a duré son intervention. Les habitants de Kanel lui ont réservé une véritable humiliation, en présence de Macky Sall. ‘’Il n’a rien réalisé dans la ville, alors qu’il est maire depuis 2009’’, justifie un des habitants présent dans le public. La bronca fut tellement marquante que le président Macky Sall a dû s’employer pour recadrer l’assistance. Le chef de l’Etat a demandé ‘’solennellement aux jeunes de Kanel et aux responsables de faire preuve de respect devant les invités de marque et (lui)-même. Les contradictions locales, a-t-il ajouté, peuvent se comprendre, mais elles ne doivent pas s’exprimer de cette manière’’. Macky Sall a invité les habitants de Kanel et autres leaders politiques à savoir que ‘’les décisions seront prises sur la base d’une analyse fine et de la connaissance exacte que j’ai de chaque localité, de chaque responsable. Cela me permettra, au moment venu, de désigner, au nom de la majorité, les candidats et les listes qui sauront porter nos couleurs. Que ce soit ici ou ailleurs, il faut que ces manifestations cessent’’. Le maire de n’oubliera pas de sitôt le passage du président dans sa commune. EN TOURNEE A MATAM Macky met encore en garde contre la Covid-19 qui remonte au Sénégal Le président de la République a rappelé aux Sénégalais l’importance de continuer à respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Macky Sall l’a fait savoir à Kanel, en marge de la cérémonie clôturant les activités de la journée d’hier, dans la cadre de la tournée économique qu’il effectue dans le nord du Sénégal, entre Saint-Louis et Matam. Remarquant qu’une bonne partie de l’assistance qui lui a réservé un grand accueil ne portait pas de masque, le chef de l’État a saisi l’occasion pour sensibiliser encore sur la présence de la pandémie de coronavirus dans le monde et au Sénégal en particulier. ‘’Vous l’avez remarqué, le nombre de cas commence à remonter dans le bilan quotidien du ministère de la Santé et de l’action sociale. Donc, il ne faut pas abandonner les masques, car la maladie est encore là’’, a-t-il rappelé. Par la même occasion, Macky Sall a incité la population à se faire vacciner. En effet, selon le chef de l’État, ‘’le vaccin reste la meilleure protection. Car, lorsque vous le faites, même si vous attrapez la maladie, vous n’aurez pas de forme grave. Donc, allez le faire’’.