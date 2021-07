Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a présidé, hier à Saint-Louis, la cérémonie officielle de lancement de l’exploitation de nouveaux autocars de 15 places. Une mise en circulation de 20 minibus qui vont assurer le transport interurbain Saint-Louis - Dakar - Saint-Louis.

Le Programme de renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement du Sénégal, suit son cours. Après le premier jet d'autocars desservant le trajet Touba - Dakar, c'est au tour des transporteurs de Saint-Louis de réceptionner un lot de 20 minibus de transport en commun, pour assurer la liaison Saint-Louis – Dakar – Saint-Louis.

En remettant les clés aux bénéficiaires, le ministre Mansour Faye a rappelé aux transporteurs que les autocars interurbains qui seront mis en circulation très prochainement dans toutes les régions, vont remplacer progressivement les taxis "7 places", avant d'ajouter que la politique de renouvellement de ce type de véhicules entre dans la vision prospective du président de la République qui, depuis son accession en 2012 à la tête du pays, tente de moderniser le secteur des transports terrestres.

"Avec la mise en circulation de ces minibus sûrs et confortables qui ont été acquis par Mectrans, via un financement de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), le président Macky Sall a démontré de nouveau qu’il est toujours au chevet des populations", a déclaré le ministre Mansour Faye.

Pour le président de l’Aftu, Mbaye Amar, si le projet a atteint ce niveau d'exécution vers la professionnalisation du transport urbain et interurbain, c'est parce qu'il a bénéficié de l’accompagnement et de l’encadrement de la Direction des transports routiers et du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). Monsieur Amar a également profité de la cérémonie pour inviter les transporteurs à respecter les délais et contrats de remboursement des prêts. "Pour faire bénéficier du projet à d'autres prétendants, il faut rembourser. A Saint-Louis, je n'ai pas trop d'inquiétudes, parce que les transporteurs qui ont bénéficié du projet des bus Tata ont été de bons élèves. A l'heure où je vous parle, ils sont à plus de 98 % de remboursement et sans problème. Donc, ceux bénéficiant des autocars à Saint-Louis doivent simplement suivre cette belle voie tracée par leurs devanciers", a insisté le président de l’Aftu.

Au nom de ses collègues, le président du Regroupement des chauffeurs et transporteurs de Saint-Louis, Birane Seck, a remercié le gouvernement et le ministre Mansour Faye d'avoir choisi Saint-Louis parmi les premières régions bénéficiaires du projet des autocars. "C'est un défi que nous devons relever pour leur montrer que nous méritons ce privilège. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les acteurs de Saint-Louis à travailler davantage pour professionnaliser le milieu", a déclaré Birmane Seck.

Avec la montée en flèche quotidienne des cas de Covid-19, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a saisi l'occasion qui lui a été offerte pour sensibiliser les populations à plus de vigilance par le respect des mesures-barrières, surtout dans les gares routières, en cette veille de fête de Tabaski où on note beaucoup de mouvements sur les parcs routiers.

Il faut signaler que pour le voyage inaugural des minibus, le ministre Mansour Faye et sa délégation, à côté d'autres passagers, ont payé 5 500 F le ticket avant de monter à bord d'un autocar pour la gare routière des Beaux-Maraichers de Dakar.

Notons que les bus sont cédés à 7 350 000 F CFA l'unité.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)