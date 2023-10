Ces dernières années, l’État du Sénégal a consenti beaucoup d’efforts dans la construction d’infrastructures routières. Cette dynamique enclenchée depuis le régime du président Wade, continue de rythmer la vie du Sénégal. Pour permettre de faire un bilan d’étape de ces réalisations et dégager des perspectives, des députés sont en conclave à Mbour pour un atelier de partage sur les politiques de l’État.

L’autoroute à péage, l’autoroute Ila Touba, le TER, le BRT, les ponts de Foundiougne et de Marsassoum, entre autres, sont les plus grandes réalisations du gouvernement du Sénégal en matière de transports terrestres. Ces efforts consentis par le Sénégal sont en passe d’être évalués. La Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports de l’Assemblée nationale, en partenariat avec le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) et l’Ageroute, a organisé un atelier parlementaire de réflexion et de partage sur le thème ‘’Les politiques de l’État du Sénégal dans les domaines des infrastructures et des transports terrestres’’.

Le président de ladite commission s’en explique : ‘’Il faut comprendre que la mission de l'Assemblée nationale, au-delà même de voter des lois, s'inscrit également dans une dynamique d'évaluation des politiques publiques au-delà même du contrôle de l'action du gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que l'atelier parlementaire a été naturellement organisé en bonne intelligence avec les services du ministère pour venir échanger avec les parlementaires sur les préoccupations majeures en termes d'infrastructures de transport, en termes d'infrastructures de transport ferroviaire qui, aujourd'hui, constituent un enjeu majeur pour la compétitivité économique du Sénégal.’’

Bassirou Goudiaby ajoute qu’il est également question de revenir sur des points centraux liés au financement. Donc, indique-t-il, par rapport aux infrastructures, le renouvellement du parc automobile et surtout l'insécurité routière, ‘’ce cadre d'échange va (leur) permettre de revenir sur ces points, de voir un peu où le gouvernement en est, où le ministère des Transports et du Désenclavement en est en termes de prise en charge de ces préoccupations majeures’’.

Il s’agit ainsi, pour les parlementaires, de faire un plaidoyer. ‘’Vous savez, aujourd'hui, la question est assez complexe. Ça ne se limite pas au ministère en soi, c'est le Sénégalais lambda, c'est le comportement du Sénégalais et je pense que ces parlementaires vont constituer de très bons relais communautaires pour permettre, dans le cadre des échanges qu'ils auront avec des communautés sénégalaises, de revenir sur ça. Et dans la commission qui supervise un peu ce département, ce serait extrêmement important. Les conclusions de cet atelier seront retenues. Ce cadre sera propice pour que la commission puisse prendre le relais, faire exécuter les décisions que le gouvernement prend et au-delà contrôler l'effectivité de ces mesures’’, indique le président de commission.

Le SG du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a d’ailleurs magnifié la tenue de cette rencontre. ‘’Nous en sortirons avec des livrables très précis, avec un compte rendu, avec des documents qui vont indiquer le contenu de nos discussions, le contenu des accords, des orientations qui ont été données, les recommandations et cela pourra servir de documents de base dans une perspective de contrôle, d'évaluation par le Parlement de ce qui est fait par l'Exécutif.

C'est donc avec confiance, avec enthousiasme et ouverture d'esprit que nous abordons cet atelier et nous sommes certains que cela portera des fruits pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, parce que chaque citoyen aspire à voir passer devant chez lui une route de qualité, des véhicules qui sont conformes aux normes environnementales, des véhicules qui rendent un service de confort et de qualité. Chaque Sénégalais veut voir le train circuler pour aider la circulation des marchandises et des personnes, que chaque Sénégalais veut voir le développement de cet instrument structurant du développement national que constituent les infrastructures et le système de transport terrestre’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)