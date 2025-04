Du 11 au 12 avril derniers, l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor s’est transformé en un véritable carrefour culturel et commercial, à l’occasion de la 3e édition du Dakar Night Market. Cet événement chaleureux et dynamique a rassemblé des centaines de visiteurs venus découvrir et célébrer la richesse de l’artisanat et des créations locales.

Durant deux soirées, les stands se sont succédé le vendredi 11 et le samedi 12 avril derniers, pour offrir un large éventail de produits aux visiteurs et à la population dakaroise.

En effet, sur les stands, il y avait un peu de tout : des gammes capillaires naturelles, des objets artisanaux finement conçus, des œuvres d’art allant de la peinture aux tableaux contemporains, sans oublier les vêtements traditionnels qui mettent en valeur le patrimoine vestimentaire sénégalais. Une belle vitrine du talent local portée par des créateurs passionnés.

Dans ce sens, l’initiateur du Dakar Night Market, Aziz Agbo Panzo, est revenu sur la portée et l’essence de cet événement. C’est un concept qui existe en Asie et aux États-Unis : un marché de nuit qui commence à 18 h et qui va jusqu’à minuit, avec de l’animation culturelle et divers stands où les gens vendent différents produits dans des domaines tels que l’artisanat, la beauté et la mode. "L’objectif est de donner de la visibilité aux entrepreneurs locaux. Dakar Night est une plateforme de visibilité pour ces personnes qui n’ont pas de magasins, car elles n’ont souvent pas de lieu pour exposer leurs produits", nous explique-t-il.

Ainsi, cette troisième édition célèbre le Sénégal et les entrepreneurs sénégalais.

Dans le même sens, le commandant de la base militaire de Dakar Léopold Sédar Senghor, Alioune Manga, présent pour l’occasion, n’a pas manqué de souligner qu’il était ravi d’accueillir cet événement. Dans une déclaration empreinte de fierté, il a salué cette initiative : "J’ai l’honneur d’accueillir le Dakar Night Market chez moi, pour permettre à ma base aérienne d’avoir une meilleure visibilité à l’extérieur et donner l’occasion à Dakar Market de réaliser cet événement", dit-il. Il rappelle également que ces initiatives devraient être accompagnées et encouragées, car elles mettent en avant les entrepreneurs et les produits locaux.

En effet, cette édition du Dakar Night Market a été bien plus qu’un simple marché nocturne. Ce fut un espace de rencontre, de partage et de découverte. C’est en parcourant l’un des stands que nous avons pu voir que dorénavant, la marque Casamançaise ne distribuera plus que de l’eau, mais aussi ses boissons, jus de fruits naturels sans sucre. Casamançaise Bissap, Casamançaise à l’orange, cocktails, toute une diversité de boissons. La chargée des événements et partenariats à la Casamançaise, Yassine Sarr, revient sur le projet de Casamançaise : "Nous avons voulu donner aux Sénégalais un produit 100 % naturel, disponible sur toutes les plateformes, au prix de 6 500 F CFA dans toutes les grandes surfaces." Elle a souligné que les attentes étaient de partager et de communiquer avec leur communauté, savoir si le produit est plaisant et s'il leur plaît.

Nouveauté, découverte et entrepreneuriat : ce furent deux belles soirées au cœur des produits locaux et de l’entrepreneuriat sénégalais. Cette 3e édition du Dakar Night Market a été un événement festif et créatif qui a transformé l’aéroport de Léopold Sédar Senghor en un véritable espace vibrant où la culture, l’artisanat et l’innovation locale ont été mis à l’honneur. La prochaine édition est attendue.

Thecia P. NYOMBA EKOMIE