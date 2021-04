Universite Thies

Les étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès sont en colère. En grève de 72 heures, certains parmi eux ont marché hier jusqu’à Diamniadio, au siège du ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche pour exprimer leur courroux.

Trois d’entre eux, dont le président de la Conférence des présidents d’amicales, El Hadji Abdou Aziz Sy Ndiaye, ont été arrêtés par les forces de l’ordre. La marche n’était pas autorisée. Ils réclament, entre autres, l’achèvement des chantiers de l’université, explique le porte-parole du jour, Mamadou Gueye, par ailleurs membre de la conférence des présidents d’amicale de l’Université Iba Der Thiam.

"On avait prévu une marche de Thiès à Diamniadio, afin d’obtenir gain de cause. Certains ont pris départ à 4 heures du matin, d’autres à 6 heures. Arrivés sur place, les forces de l’ordre nous ont demandé de déguerpir. On leur a demandé de nous donner au moins cinq minutes pour faire passer notre message, mais, elles ont refusé, et ont arrêté trois de nos camarades.

Même si notre marche n’était pas autorisée, c’est le seul moyen que nous avions pour obtenir gain de cause. Nous voulions préserver le statut de l’étudiant thiessois, en évitant de verser dans la violence. C’est pour cela qu’on a préféré marcher de Thiès à Diamniadio, pour que les chantiers soient livrés et que les étudiants bénéficient de meilleures conditions", a-t-il détaillé au micro de Radio Sénégal.