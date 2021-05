M. Thiam a été déféré hier au parquet de Louga pour les faits de viol suivi de meurtre. Sachant que sa copine Khady Diack avait des problèmes de vision la nuit, il a tout fait pour l’amener dans un lieu sombre avant d’abuser d’elle. En sus de cela, il a rejoué le film du crime.

‘’Je l’ai bâillonné avec le reste de l’écharpe, jusqu’à ce qu’elle meurt’’, laisse froidement entendre M. Thiam. Le bonhomme révèle avoir appelé la victime, le jour des faits vers 20 heures, pour lui donner rendez-vous en face de la Gouvernance. Il lui avait promis une promenade. ‘’Quand je suis allé la récupérer, nous avons marché à pieds, en direction du quartier HLM Djily où les faits ont eu lieu. Profitant du fait que la demoiselle Khady Diack ne voyait pas bien la nuit, j’ai fait de sorte de la conduire dans une zone presque inhabitée, où il n’y a que des bâtiments en construction. Je l’ai amenée dans l’un de ces bâtiments, où je l’ai forcée à entretenir avec moi des rapports sexuels. Après avoir éjaculé, elle avait du mal à se tenir debout. En plus, elle saignait beaucoup, du fait qu’elle était vierge. Elle a alors commencé à pleurer et à menacer de se suicider, car ne pouvant pas vivre avec cet affront’’, confie-t-il aux enquêteurs.

Poursuivant son récit glaçant, il déclare : ‘’De peur que la victime aille me dénoncer, je me suis emparé de son écharpe. Je l’ai étouffée, en la plaçant sur son nez et sa bouche. Toutefois, j’ai senti que la fille continuait à respirer par la bouche. C’est ainsi que je l’ai bâillonnée avec le reste de l’écharpe, jusqu’à ce qu’elle meurt. Après cela, je me suis dit que si j’abandonnais le corps dans le bâtiment, il serait facile à retrouver. C’est ainsi que je l’ai soulevée, pour aller la jeter dans l’une des cavités de la fosse septique. J’ai mis le slip dans la seconde cavité de la même fosse en construction’’.

Dans le souci d’effacer les traces de son crime, le sieur Thiam renseigne s’être emparé du téléphone portable de la victime dont il a d’abord enlevé la carte SIM pour la détruire. Ensuite, il a jeté le téléphone portable dans un bâtiment en construction situé, à environ 300 mètres de chez lui.

Interrogé par les enquêteurs sur le mobile de son acte odieux, M. Thiam a tout simplement dit qu’il voulait étouffer le viol perpétré sur une fille qui a toujours refusé de s’offrir à lui et par peur d’être dénoncé par elle.

Le suspect acculé par les preuves des enquêteurs

Pour rappel, M. Thiam a été interpellé, le 18 mai dernier, en début de soirée, par les limiers de la police centrale de Louga. Il a rapidement été considéré comme le principal suspect du meurtre de Khady Diack dont la dépouille avait été découverte, la veille, les mains liées et les yeux bandés dans la fosse septique d'un bâtiment en construction.

Selon nos informations, lors de son premier interrogatoire, il a nié sans convaincre les enquêteurs. D’autant que les résultats des réquisitions téléphoniques de son portable étaient en porte-à-faux avec ce qu’il disait. En effet, ceux-ci montraient qu’il avait été la dernière personne avec laquelle la victime avait communiquer, le 15 mai dernier vers les coups de 21 heures, heure à laquelle elle était sortie de chez elle pour ne plus revenir. De plus M. Thiam était dans l’incapacité de donner un alibi solide concernant le lieu où il était, la nuit du samedi, le jour de disparition de la fille.

D’autant plus que les techniques d’enquête modernes des hommes du Commissaire Mamadou L. Diallo, le patron des limiers du Ndiambour, ont démontré que les deux étaient ensemble, la nuit du crime. Confronté aux preuves scientifiques et sentant l’étau se resserrer autour de lui, le peintre a fini par avouer son crime, lors du second interrogatoire. Ensuite, une reconstitution des faits a été faite par les limiers. Elle a permis au suspect de conduire les enquêteurs au bâtiment où il avait jeté le téléphone de la victime.

Au terme de sa période de garde-à-vue, M. Thiam a été déféré au parquet pour viol suivi de meurtre.

CHEIKH THIAM