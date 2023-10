À l’occasion de la visite d’une délégation de députés, de conseillers du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (Cese) à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, a plaidé pour un renforcement des moyens de la structure hôte. Cela permettrait à l’Anacim d’assurer pleinement sa mission.

Une délégation de parlementaires, de hauts conseillers du HCCT et de membres du Conseil économique, social et environnemental a effectué, hier, une visite à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Cette visite leur a permis de voir avec le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires les installations métrologiques de l'Anacim, d'échanger sur les missions et le rôle de l'agence pour des secteurs économiques importants. À cette occasion, Doudou Ka a plaidé pour un renforcement des moyens de l’Anacim, afin qu’elle puisse assurer sa mission primordiale. "Nous faisons un plaidoyer pour renforcer les moyens de l’Anacim, pour qu’elle puisse assurer sa mission importante dans la météorologie tout comme dans l’aviation civile", a déclaré le ministre.

Dans la même veine, il a fait savoir que cette visite a pour objectif non seulement de permettre aux élus de s’imprégner des conditions de travail des agents de l’Anacim, mais aussi de comprendre les enjeux liés à leur travail dans le contexte de changement climatique. Ils pourraient ainsi mieux défendre et plaider pour l’agence lors de la prochaine session budgétaire. Selon le ministre, cette visite a aussi permis aux élus de voir les installations des services météo et le rôle qu’ils jouent dans l’économie nationale et dans le domaine de l’aviation civile.

Doudou Ka a assuré l’engagement de l’État à accompagner l’Anacim dans ses missions de supervision et de coordination de toutes les activités météorologiques et climatiques, dans le cadre de sa mission de fourniture de services publics.

Ainsi, ajoute-t-il, cela permettra à la météo nationale de continuer à jouer un rôle majeur dans la sous-région en matière de prévision.

Pour sa part, le directeur général de l’Anacim, Sidy Guèye, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une logique de renforcer les performances de l’Anacim en matière de météorologie. Dans cette perspective, dit-il, le Sénégal avait validé, en avril 2021, son projet de stratégie de hub aérien 2021-2025, lors d’un conseil présidentiel dirigé par le chef de l’État Macky Sall. "Dans les objectifs de cette stratégie, on peut relever l’ambition de renforcer l’agence pour lui permettre de réaliser ses missions relatives à la fourniture de prévisions météorologiques et de services climatiques de qualité", a-t-il indiqué.

Pour être en phase avec cette démarche globale, poursuit Sidy Guèye, l'Anacim a adopté un plan stratégique de développement s’adossé à celui du hub aérien. Par la même occasion, le DG de l’Anacim a insisté sur la nécessité d’avoir des moyens pour permettre à sa structure de dérouler son plan de développement.

"Nous sommes très satisfaits de cet atelier, car nous avons bien compris ce qu’on a dit ici et nous irons à l’Assemblée nationale pour plaider la cause de l’Anacim", a déclaré la députée membre de la commission développement durable et transition écologique, Rokhaya Diouf. Elle a également annoncé que lors des prochaines plénières, les députés vont plaider en faveur de l’Anacim, notamment sur son financement et son intervention dans différents domaines.

De son côté, le représentant des pêcheurs, Serigne Babacar Sarr, se félicite des informations fournies par les services de l'Anacim qu'il juge très utiles et importantes pour les pêcheurs sénégalais.

En effet, dit-il, les informations de la météo leur permettent d'éviter les accidents en mer et de savoir les bons moments pour aller en haute mer.