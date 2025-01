Visite du pm en Mauritanie

Le Premier ministre Ousmane Sonko arrive demain en Mauritanie pour une visite de travail et d’amitié de trois jours. Cette rencontre intervient après l’annonce du début de la production de gaz de la première phase du champ GTA, situé à cheval sur la frontière entre les deux pays.

Les deux parties, selon un communiqué, vont aborder la deuxième phase de développement du champ, actuellement en négociation avec les partenaires BP et Kosmos Energy. Les parties prenantes entendent surmonter les défis restants afin de lancer rapidement cette phase et d’optimiser les revenus issus du projet dans les années à venir.

Pour rappel, les deuxième et troisième phases visent à accroître la production de 2,3 millions de tonnes par an – lors de la première phase – à 10 millions de tonnes par an, renforçant ainsi la coopération énergétique entre la Mauritanie et le Sénégal.