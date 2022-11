Le juge du tribunal d’instance de Dakar a condamné Amy Bassène à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Âgée de 20 ans, elle a été reconnue coupable du délit de vol à l’occasion du service. Le préjudice est évalué à environ 10 millions de francs CFA.

C’est avec une mine dépitée qu’El Amine Nadia a raconté, hier à la barre, comment elle a été dépouillée de ses biens. Son coffre-fort, qui contenait environ 9 millions de francs CFA et d’autres objets de valeur, ainsi que son écran plat, ont été emportés. C’est à sa femme de ménage Amy Bassène qu’elle a imputé le vol.

Selon la plaignante, le jour des faits, un individu, dont elle ignorait l'identité, l'a appelée pour lui remettre un colis. Vu la fréquence des appels, elle a demandé à son autre employé d'aller à la maison. C'est une fois sur place qu'il a constaté la maison cambriolée. Ce dernier a ainsi avisé la plaignante.

La femme de ménage, cuisinée, a déclaré avoir été envoûtée. À l’en croire, elle a été victime d’individus malintentionnés qui l’ont dupée, en lui faisant croire qu’ils appelaient sur demande de sa patronne. Mais elle n’a pas été convaincante. En effet, sa boss, qui n’en revenait pas, a déposé plainte contre elle.

Face au juge du tribunal d’instance, Amy Bassène a contesté le délit de vol à l’occasion du service qui lui est reproché. ‘’C'est un individu qui m'a appelé au téléphone, en me parlant de facture impayée. Comme je lui ai dit que j'ignorais tout ce qui touche à ça, il m'a révélé le nom de ma patronne au téléphone. Avant de me dire que c'est elle qui lui a demandé d’aller lui chercher un chèque dans sa chambre. C’est sur ses ordres que j’ai défoncé le coffre, avant de le porter sur ma tête. J’ai aussi débranché le téléviseur que j’ai embarqué dans un taxi. J’ai été hypnotisée’’, a-t-elle relaté.

L’avocat de la partie civile, qui ne comprend pas l’attitude de la prévenue, a sollicité qu’elle soit maintenue dans les liens de la détention. ‘’Je ne crois pas à ces histoires. Elle nous narre quelque chose d'irrationnel et d'improbable. Je ne crois pas et je ne veux pas croire à ces forces. Moi, je crois à la raison. Elle devait garder la maison et les biens. J'ai reçu la partie civile, il y a de cela 48 heures au cabinet et elle grelottait, parce que choquée. Ce qui est irrationnel, c'est qu'elle vous dise avoir mis la maison sens dessus dessous, soutenant ainsi qu'elle cherchait des chèques. Ma conviction, c'est qu'elle est la voleuse. Elle vous a dit avoir porté le coffre du 4e étage au rez-de-chaussée jusqu'au taxi. Les faits de vol sont constants’’, a plaidé Me Mamadou Sow qui réclame 10 millions de francs CFA pour dédommager sa cliente.

À la suite du maître des poursuites qui a requis 2 ans d’emprisonnement ferme contre elle, Amy Bassène, qui n’a pas d’avocat pour assurer sa défense, a imploré le pardon du tribunal, tout en réitérant ses dénégations.

Finalement, elle a été reconnue coupable du délit de vol au préjudice de son employeur. Elle est condamnée à 2 ans d’emprisonnement, dont 6 mois ferme. En sus de sa peine de prison, elle est contrainte à allouer 5 millions de francs CFA à la partie civile, en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO