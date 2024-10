Wafa Connect à Dakar

Fort du succès de ses deux premières éditions à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Douala (Cameroun), Wafa Connect a tenu sa troisième édition au Sénégal, marquant un nouveau jalon dans l’histoire de cet événement incontournable de l'assurance panafricaine.

Organisé par Wafa Assurance Groupe, l’événement, selon un communiqué, a eu lieu à Dakar, le 27 septembre. Sous la direction de Boubker Jaï, président-directeur général de Wafa Assurance Groupe, cette troisième édition a réuni les grands acteurs de l’industrie, de la finance et de l’assurance africaine. L'objectif était de promouvoir les échanges, partager des idées novatrices et renforcer les partenariats dans un cadre à la fois professionnel et convivial. ‘’Le choix de Dakar pour cette troisième édition témoigne de l’engagement de Wafa Assurance Groupe envers le marché sénégalais, où nous sommes implantés depuis 2015 à travers nos filiales Wafa Assurance Vie Sénégal et Wafa Assurance Non-Vie Sénégal.

Nous sommes aujourd’hui un allié privilégié de l’Afrique à travers notre engagement inconditionnel auprès de l’économie du continent et des communautés qui la façonnent’’, a souligné M. Jaï. Dirigées respectivement par Hassan Chakib et Ibra Kane, ces filiales offrent une gamme complète de produits d’assurance, couvrant l’ensemble des besoins des particuliers et des professionnels au Sénégal.

À l’instar des éditions précédentes, cette rencontre, a précisé la même source, a rassemblé plus d'une centaine de participants, parmi lesquels des présidents, des directeurs généraux de grandes entreprises, des banques partenaires et des courtiers d’assurances de premier plan. L’événement a favorisé le networking et la création de liens entre les principaux acteurs du secteur, dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle.