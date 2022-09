Le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a procédé, hier à Dakar, au lancement officiel des activités du 3e Forum du numérique et de la 2e édition du Grand Prix du Chef de l'État. Cette rencontre vise à créer un espace d’échanges de haut niveau pour le développement inclusif du numérique au Sénégal, promouvoir la stratégie SN2025 et les solutions technologiques innovantes développées par l’écosystème numérique et accompagner la transformation digitale du Sénégal.

Le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a rappelé que le président de la République avait décidé, dans son décret 2020 du 10 septembre 2020, d’instituer le Grand Prix de l'innovation du numérique qui constitue aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal, avec 30 millions F CFA pour le grand public. Hier, il a procédé au lancement de l’édition de cette année à Dakar. Monsieur Diattara a indiqué, lors de la cérémonie de lancement, que Macky Sall a inscrit dans son programme quinquennal "Liggeeyal Ëllelëkk" 5x5, l'édification d'une société numérique inclusive comme troisième grande initiative pour promouvoir une société apprenante de l'économie et de l'innovation.

"Face aux aléas de la vie, nous devons résolument poursuivre la révolution du numérique pour valoriser le génie créateur de notre jeunesse de rester en contact du progrès. C'est à cet esprit que nous avons inscrit la stratégie Sénégal 2025 dont l’ambition vision est, en 2025 le numérique touche tous les usagers au Sénégal avec un secteur privé dynamique innovent dans un écosystème performant", a-t-il souligné.

D'après le ministre, pour réussir la transformation digitale du Sénégal, la Sn 25 s'appuie sur trois critères, à savoir : la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance. De même, il a indiqué la mise en place de quatre aspects stratégiques notamment un accès ouvert et abordable au réseau du service numérique, administration connectée au service citoyen des entreprises, la promotion d'une industrie innovante qui crée plus de valeur dans tous secteurs d'activités économiques du numérique public.

Dans la même logique, Yankhoba Diattara a soutenu que 76 projets et actions sont inscrits dans le plan d'action actualisé dont 1 106 milliards de francs CFA. "La mise en œuvre de ces projets et réformes de SN 2025 permettra sans nul doute la transformation structurelle de notre économie, un positionnement en hub en Afrique de l'Ouest, l'augmentation de la contribution du numérique dans l'économie à hauteur de 10 % du PIB en 2025 et la création de 105 mille emplois", a-t-il magnifié lors de son discours.

Il a ajouté, dans la foulée, que le département qu’il dirige œuvre quotidiennement pour l'amélioration de la qualité de la connectivité sur l'ensemble du territoire national, l'accessibilité du coût et plus d'inclusion des jeunes et des femmes dans le numérique qui est une opportunité pour tous.

Par Fatima Zahra Diallo (Stagiaire)