Au nom du khalife général des tidianes, Serigne Habib Sy Mansour a exhorté les pèlerins et les chauffeurs à faire preuve de responsabilité, à l’approche de la Ziarra générale à Tivaouane.

À quelques jours de la Ziarra générale de Tivaouane, prévue le dimanche 20 avril 2025, les préparatifs battent leur plein dans la ville sainte. Le comité d’organisation a officiellement lancé l’appel à la mobilisation, à l’occasion d’un point de presse tenu ce week-end en présence de plusieurs dignitaires religieux. Une initiative bénie par le khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, qui invite les fidèles à se rassembler dans la foi, la paix et la discipline.

Serigne Moustapha Sy Al Amine a rappelé l’importance de cette rencontre religieuse, enracinée dans l’héritage de Seydi El Hadj Malick Sy (RTA), dont la première édition fut initiée en 1930 par Serigne Babacar Sy (RTA).

À travers le ‘’ndigël’’ du khalife, transmis par Serigne Mbaye Sy Abdou, l’appel à la Ziarra a été officiellement lancé. ‘’C’est un moment de communion nationale et d’unité religieuse’’, a déclaré Serigne Moustapha Sy Al Amine, insistant sur la portée spirituelle de l’événement, mais aussi sur la nécessité d’une organisation rigoureuse.

Prenant la parole au nom du khalife, Serigne Habib Sy Mansour a délivré un message fort aux pèlerins et à la nation. Il a exhorté à la prudence sur les routes : ‘’La Ziarra est un moment de paix, de piété, mais aussi de responsabilité.’’

Dans la continuité de ce message, un appel solennel a été lancé à toutes les familles religieuses du pays, afin qu’elles répondent à l’appel du cœur vers Tivaouane, dans l’unité et la fraternité. Les organisateurs n’ont pas manqué de rappeler les dérives souvent constatées lors des grands rassemblements religieux. Aux commerçants, il a été demandé de s’abstenir de vendre des produits périmés, mettant ainsi en garde contre les dangers pour la santé publique. Une alerte a également été lancée contre la prolifération des jeux de hasard aux abords de la ville sainte, avec une invitation ferme adressée aux autorités à renforcer les contrôles.

La foire des Dahiras : une innovation sociale

Autre temps fort annoncé : la deuxième édition de la foire des Dahiras, présentée par Serigne Abdou Hamid Sy Al Amine. Véritable vitrine des initiatives religieuses et sociales, cette foire ambitionne de structurer et de valoriser le travail des Dahiras à travers des expositions, des panels et des forums. ‘’À ce jour, 50 Dahiras sont déjà inscrites’’, a précisé le marabout, saluant l’engouement suscité par cette initiative.

Placé cette année sous le signe de la discipline et de la foi, l’événement appelle à une forte mobilisation ordonnée et spirituellement engagée. La Zawiya tidiane, le Coskas et l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation ont réaffirmé leur engagement à offrir aux pèlerins un cadre propice à la dévotion et à la transmission des enseignements de Seydi El Hadj Malick Sy (RTA).

Ndeye Diallo (Thiès)