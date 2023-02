A travers une série de questions orales, trois députés de la région de Ziguinchor à savoir Guy Marius Sagna, Fatou Sagna et Oulimata Sidibé, ont saisi le ministre des Transports. Selon une note parvenue à notre rédaction, beaucoup de localités dans le département de Ziguinchor sont difficiles d'accès du fait de l'absence de bonnes routes. Ainsi, selon le document, il en est ainsi pour les communes de Enampor, Nyassia, Niaguiss, Boutoupa Camaracounda et Adeane. "En période d'hivernage certains villages de ces communes sont inaccessibles.

Les routes de Enampore, de Kaguitt, de Baraf, de Mandina Mancagne jusqu'à Mandina Thierno, de Boulom jusqu'à Boutoute Soucouta, de Bissidi à Diagno, de Boutoupa Camaracounda jusqu'à Singuer Diola et Singuer Baïnounk, Tobor à Ziguinchor par exemple, sont dans un très mauvais état. C'est pourquoi nous demandons quelles sont les dispositions prises par votre département pour doter ces communes de bonnes routes goudronnées ? Combien de routes du département de Ziguinchor seront goudronnées durant cette année 2023 ? Enfin, les habitants de la commune de Enampore disent que la route allant de Brin à Bandial aurait été goudronnée sur les papiers, ce qui n'est visiblement pas le cas. Pouvez-vous monsieur le ministre apporter des éclairages sur la question ?", ont écrit les députés.

...Dans le département de Ziguinchor, lit-on dans la même source, il y a plusieurs localités qui sont sans électricité. Les plus touchés par la non électrification sont les communes de Boutoupa Camaracounda, Nyassia et Enampor. Aucun village de la commune de Boutoupa Camaracounda n'est électrifié, seuls trois villages sur 25 sont électrifiés dans la commune de Nyassia, seuls 2 villages sur 19 sont électrifiés dans la commune de Enampor, selon la note.

"Quand les villages des communes de Boutoupa Camaracounda, Nyassia et Enampor seront-ils électrifiés ? Combien de villages de ces trois communes seront électrifiés en 2023 ? Quel est le plan de votre ministère pour que tous les villages du département de Ziguinchor soient électrifiés ?" s'est interrogé le communiqué. Le boulevard des 54 mètres encore appelé route de la Cedeao qui se trouve à Ziguinchor, selon la bande à Guy, est très emprunté. Ce boulevard n'est pas éclairé et ses usagers sont souvent victimes d'accidents et d'agressions.

À quand l'éclairage de ce boulevard, ont questionné les honorables. Enfin, le document indique que le pont Émile Badiane est dans un très mauvais état. Construit en 1974 et inauguré en 1979, ce pont a enregistré plusieurs accidents tragiques. "Le pont Émile Badiane est en dégradation très avancée. Les fers sont rouillés, le béton ne tient plus. Le pont Émile Badiane relie des localités de la région de Ziguinchor, mais également, le Sénégal et des pays comme la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry. Aujourd’hui, ces trois députés de la région sud veulent savoir à quand la réfection de ce pont.