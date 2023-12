"Je ne prévois pas de sortir d'autres albums. Je pense que celui-ci est le dernier. Je tends vers la sortie", a déclaré Omzo Dollar, qui vient de publier son album "SSP", soulignant qu'il publiera malgré tout les chansons qu'il a en réserve. Le rappeur Omza entend donner une leçon constructive à la génération actuelle.

"Je ne me retrouve plus dans la manière dont le rap est actuellement pratiqué au Sénégal. Il y a cinq ans, je pouvais allumer la télévision et écouter du rap sénégalais, mais maintenant, je ne peux plus apprécier les nouvelles chansons", a-t-il expliqué. Entre l'annonce de cet album et sa sortie, il ne s'est écoulé qu'un laps de temps très court.

"Quand j'ai mentionné l'album pour la première fois, seules trois chansons étaient terminées. J'ai dû passer des nuits blanches et le sortir dans un temps record", a expliqué Omza, qui ne pouvait plus attendre pour partager son savoir-faire.