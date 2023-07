Pape Alioune Ndiaye, plus connu sous le nom de Prince africain noir scientifique, est un passionné de littérature. Ingénieur agronome, il est doctorant en agro-biosciences à l’université Mohamed VI de Ben Guerir (Maroc). Il a récemment publié son recueil de poèmes titré ‘’Flânerie lyrique à plein cœur’’ imprimé par RabatNet. Un recueil de poèmes qui aborde plusieurs thématiques.

‘’Flânerie lyrique à plein cœur’’ est le titre recueil de poèmes de Pape Alioune Ndiaye, natif de Linguère, issue de la descendance de Alboury Ndiaye Bourba Djolof. Après son baccalauréat scientifique obtenu en 2016, il est allé poursuivre ses études au Royaume chérifien. ‘’La flânerie est la poésie. Le poète est un flâneur qui puise de son inspiration pour donner de la vie à différentes choses à ses émotions, à son vécu, à son expérience. À plein cœur veut dire que la poésie est une réserve. C’est pourquoi le recueil est composé de deux parties : le recueillement d’un flâneur qui constitue les rétrospections, les pensées en quelque sorte, la description de l’âme du poète et la deuxième partie, c’est l’amour, entre excitation et désillusion, c’est-à-dire tout ce qui fait la beauté et la laideur de l’amour à la fois. Flânerie lyrique à plein cœur, c’est les différentes formes de la poésie qui sont notées et manifestées. C’est l’œuvre d’un poète qui se cherche et s’affirme en poète’’, détaille-t-il.

Par ailleurs, Pape Alioune explique que les poèmes contenus dans son nouveau recueil n’ont pas le même âge et ne sont pas écrits à la même période. ‘’C’est un ensemble de poèmes que j’ai sélectionnés dans une collection de mes écrits que je me suis proposé de publier. Ça revient sur les émotions, des expériences, parfois celles de mes amis, parfois des histoires qu’on me raconte. J’ai beaucoup d’amis, des proches, des gens qui me font confiance, qui se fient à moi par des confidences. C’est ce que j’essaye de matérialiser pour que ça puisse servir de leçons à mes lecteurs. Le lecteur pourra se reconnaître à travers les textes lus’’, explique-t-il.

Étant un scientifique de formation, Pape Alioune dit avoir toujours aimé la littérature. ‘’Ce petit penchant pour l’écriture a commencé depuis le collège. J’ai une histoire avec l’écriture. Après la lecture de la pièce de théâtre ‘L’exil d’Alboury’, ma grand-mère m’a raconté une autre histoire qui était différente de la pièce écrite. J’avais pris à l’époque un cahier de 32 pages pour écrire l’histoire à ma manière. Pour la poésie, cela remonte à mes débuts au club scientifique du lycée des Parcelles-Assainies Unité 13. On a essayé de chercher des expressions pour un peu charmer le public lors de nos expériences, à l’occasion des journées scientifiques que nous organisions.

Depuis la classe de seconde, on est sur cette lancée et ça s’est accentué avec le décès de mon grand-père, à l’approche du baccalauréat. Avec ma venue au Maroc, ma solitude, j’ai commencé à pleurer sur ma plume. Mon premier recueil n’est pas encore publié et va surement s’intituler ‘Les larmes du cœur’. J’ai pleuré dans ce recueil mon regretté grand-père en 2016. Je lui rends hommage à travers des vers. C’est devenu quelque chose que je fais avec amour et passion’’, confie l’auteur. Dans le recueil, il a abordé plusieurs thèmes. Il a parlé de l’écriture avec l’engagement du poète et de sa plume. La psychologie, la nature, l’éducation avec tout ce qui est apprentissage et pédagogie sont des thématiques abordées.

Pape Alioune Ndiaye est, par ailleurs, fan de Cheikh Anta Diop. ‘’Prince africain noir scientifique justifie mon appartenance scientifique. Je me fais appeler Prince, car étant un descendant d’Alboury Ndiaye, le Bourba Djolof et je revendique mon côté africain noir. Cheikh Anta Diop, en outre, m’a vraiment beaucoup inspiré. Je l’ai connu un peu tard ; j’ai commencé à lire ses écrits grâce à mon professeur de philosophie en classe de terminale, Abdoulaye Sow. Il m’a emmené en pèlerinage à Thieytou (village natal de Cheikh Anta Diop). Le fait qu’il soit un homme multidisciplinaire m’impressionne. Je me fais appeler Pans depuis le lycée et j’ai gardé ce pseudonyme’’, explique le jeune auteur de 27 ans.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIRE)