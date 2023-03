L’équipe du Sénégal a retrouvé son maitre à jouer, Sadio Mané, qui a pris part à la 2e séance d’entrainement des Lions, hier. Un retour qui met du baume au cœur d’Aliou Cissé. Le sélectionneur a aussi expliqué la présence de Cheikhou Kouyaté dans le groupe, lors du premier galop, lundi.

Les Lions poursuivent leur préparation en vue de la rencontre contre le Mozambique comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can-2023. Aliou Cissé et ses joueurs ont effectué leur 2e séance d’entrainement hier, à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Pour ce 2e galop, le groupe est passé de 14 à 23 joueurs. Sadio Mané fait partie des derniers à avoir regagné la Tanière. L’attaquant du Bayern Munich a retrouvé la sélection nationale qu’il n’a plus intégrée depuis le match amical contre l’Iran, en septembre 2022. Sa présence dans le groupe a rendu heureux le sélectionneur national. ‘’On a fait qu’une heure de séance, mais c’est vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l’équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué et aujourd’hui, il est là et heureux d’être chez lui. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous’’, s’est réjoui Aliou Cissé.

Selon lui, le retour de Mané tombe bien à l’approche d’un match ‘’très important face à une très belle équipe du Mozambique qu’on respecte et qu’on veut battre pour se qualifier le plutôt possible à cette compétition’’.

Parmi les 24 joueurs convoqués, seul Pape Guèye manque encore à l’appel. Le milieu de terrain de Séville a ‘’reçu un coup’’ lors de la dernière journée de Liga perdue (2-0). ‘’On veut le ménager un peu. Pape Guèye va rejoindre le groupe demain. Sinon, j’ai envie de dire que tout l’ensemble du groupe est là au complet. Il y a 23 joueurs qui sont en place’’.

Hiérarchie des portiers et intégration des jeunes

Avec l’absence d’Édouard Mendy, les cartes sont rebattues pour le statut de numéro un au poste de gardien de but, entre Alfred Gomis, Seyni Dieng et Mory Diaw. Mais le coach ne semble pas avoir fait son choix et en laisse le soin à l’entraineur des portiers. ‘’Aujourd’hui, on a trois bons gardiens, que ce soit Gomis qui a repris la compétition, Seny qui est en train de faire de très bonnes choses, mais aussi Mory par rapport à la saison qu’il fait actuellement. On est en train de voir la meilleure solution, mais une chose est sûre c’est que se doter de trois très bons gardiens, c’est très important pour l’équipe nationale du Sénégal. Le choix se fera avec l’entraineur du gardien Tony Sylva’’.

Il a été aussi question de l’intégration des jeunes joueurs, dont Noah Fadiga, fils de son ancien coéquipier Khalidou Fadiga qui, a-t-il dit, ‘’est chez lui’’. ‘’Ce sont de jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe nationale et qui apportent un vent de fraîcheur. Ce sont des garçons qui ont envie de continuer à être dans cette équipe. On va continuer à les appuyer, à les encourager et surtout à les préparer pour qu’ils puissent donner le maximum sur le terrain. Être sélectionné, c’est très bien, mais ils sont aussi là pour jouer et je crois que quand on aura besoin d’eux, ils seront présents’’, a assuré Cissé.

Présence de Kouyaté dans le groupe : Cissé s’explique

La présence de Cheikhou Kouyaté dans le groupe, lors de la première journée, a été la grande surprise. Malgré sa non-sélection, le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui revenait de blessure, a pris part à la séance d’entrainement de ce lundi. Aliou Cissé a donné les raisons de sa venue à Diamniadio.

‘’Cheikhou est un membre de l’équipe nationale. Aujourd’hui, il revient de blessure et était là pour deux, trois jours. Il m’a demandé de venir s’entrainer hier. On ne peut pas lui refuser cela après tout ce qu’il a fait pour l’équipe du Sénégal. Il était venu s’entrainer avec nous, faire la première séance avec nous. Et là, il est reparti’’.

Pour clôturer la séance du 2e jour de préparation, les Lions ont travaillé les tirs au but. ‘’A chaque entrainement, on a l’habitude de le faire ; c’est un rituel. On laisse les garçons travailler ce qu’ils veulent. Les gardiens travaillent les transversales et les attaquants préfèrent être devant les buts. L’objectif est de pouvoir marquer beaucoup de buts’’, a indiqué l’entraineur.

C’est à l’issue d’une séance des tirs au but que le Sénégal a connu son salut à la finale de la Can-2021, devant l’Égypte au Cameroun, pour son premier titre continental, et la qualification à la Coupe du monde 2022 encore face aux Pharaons.

LOUIS GEORGES DIATTA