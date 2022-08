École Nationale des Arts

Le ministère de la Culture et de la Communication a annoncé lundi l’ouverture, le même jour, des premiers concours d’entrée à l’Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ex-Ecole nationale des arts). Le ministère rappelle dans un communiqué que le décret qui encadre la création et l’organisation de la nouvelle école nationale a été signé en janvier. Les candidats à l’entrée directe et ceux désireux de passer par la voie professionnelle peuvent déposer leur dossier de candidature au plus tard vendredi 30 septembre prochain.

Sept filières sont proposées aux candi- dats aux concours d’entrée à l’Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ENAMC) pour l’année académique 2022- 2023. Il s’agit, selon le communiqué, de la formation des profes- seurs d’éducation artistique plastique et des professeurs d’éducation artistique et musi- cale. S’y ajoutent la formation des comédiens, celles des danseurs et chorégraphes, des artistes plasticiens, des animateurs culturels et des arts du spectacle. Le volet professionnel de l’entrée à l’ENAMC est ouvert aux agents de l’Etat désireux de recevoir la formation des professeurs d’éducation artistique plastique et celle des professeurs d’éducation artis- tique musicale. Les dossiers de candidature seront déposés à l’Ecole nationale des arts et métiers de la culture ou à l’adresse électronique “ ecolenationale.arts.mc9522@gmail.com ”.