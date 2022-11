Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a signé, hier, une convention de financement pour l’accès universel à l’électricité en 2025. D’un coût de 19,6 milliards F CFA, il va toucher 22 000 ménages, soit environ 195 000 personnes.

Le président de la République, Macky Sall, avait fixé à l’échéance de 2025 pour l’accès universel des Sénégalais à l’électricité, à des coûts encore plus abordables, avec, ainsi, cinq ans d’avance sur les objectifs de développement durable. Conformément à cette vision, selon le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, qui signait hier une convention de financement qui porte sur l’accès universel à l’électricité en 2025 d’un montant de 30 millions d’euros, soit environ 19,6 milliards F CFA, le gouvernement du Sénégal a mis en place une politique hardie en matière de fourniture des ménages et des industries en électricité, qui a permis d’atteindre une forte augmentation du taux d’électrification nationale de 58 % en 2012 à près de 80 % en 2021, portée par les efforts sur l’électrification en milieu rural, qui est passée de 27 % à près de 58 % durant la même période.

D’après Oulimata Sarr, l’État du Sénégal poursuit ses efforts pour atteindre cet objectif, en mettant en œuvre des projets transformationnels et innovants. Ce financement, poursuit-elle, s’inscrit dans un programme plus global, d’un montant total prévisionnel de 80 millions d’euros, soit 52,4 milliards F CFA qui sera cofinancé par l’Union européenne (20 millions d’euros, soit environ 13,1 milliards F CFA) et la Banque européenne d’Investissement (30 millions d’euros, soit environ 19,6 milliards F CFA). Il bénéficiera de l’appui opérationnel de la Giz.

‘’De manière plus spécifique, ce projet se focalisera sur les concessions d’électrification rurale de la Senelec à Matam et à Ziguinchor où l’État souhaite davantage renforcer les infrastructures électriques. Ainsi, ce projet, mis en œuvre par la Senelec, se concentrera sur l’extension des réseaux existants, jusqu’à la basse tension, pour assurer le raccordement des localités identifiées comme prioritaires. Il permettra également le raccordement intérieur de tous les ménages, entreprises et infrastructures communautaires des localités ciblées, visant ainsi un impact immédiat pour les populations. A terme, le programme renforcera l’accès à l’électricité de plus de 22 000 ménages, soit environ 195 000 personnes, ainsi que des entreprises, des écoles et des centres de santé des zones visées’’, a indiqué le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

Pour l’autorité, ce programme permettra, enfin, grâce à une sous-composante spécifique, de promouvoir l’entrepreneuriat féminin et le recrutement de femmes à des postes techniques au sein du ministère en charge de l’énergie et de la Senelec.

CHEIKH THIAM