Émigration irrégulière 

En seulement 48 heures, les côtes de Mbour ont été témoin d’une tragédie : 36 corps sans vie ont été repêchés, victimes des traversées clandestines en direction de l’Europe. Ce drame s’ajoute à une série noire qui, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a causé la mort de 500 personnes en 2023, sans compter les milliers de disparus en mer ou dans les déserts. La plateforme citoyenne Diisoo Ngir Tabax Elek, indignée, sonne l’alarme et demande des actions immédiates face à cette hécatombe. ‘’Le silence face à cette tragédie est inacceptable et complice’’, a déclaré la plateforme dans un communiqué.

Alors que les familles des victimes pleurent leurs proches, la société civile appelle à une prise de conscience collective et à des mesures concrètes pour mettre fin à cette catastrophe. Face à l’ampleur du phénomène, Diisoo Ngir Tabax Elek appelle à une mobilisation nationale immédiate. Au-delà du plan Orsec, la plateforme réclame la déclaration d’un deuil national en hommage aux victimes et la convocation d’un Conseil présidentiel consacré à la migration irrégulière. Le phénomène, devenu un problème national urgent et prioritaire, appelle à une réponse décentralisée, avec l’allocation de ressources suffisantes pour enrayer ces drames humains. La Constitution sénégalaise de 2016, dans ses articles 7 et 20, rappelle pourtant l’inviolabilité de la personne humaine et l’obligation de l’État à protéger sa jeunesse contre l’abandon moral et les dérives.

...Mais pour la plateforme, la recrudescence de la migration irrégulière met en lumière l’échec des politiques publiques de jeunesse. La plateforme propose aussi la création d’un observatoire opérationnel qui aurait pour mission de suivre les préoccupations de la jeunesse et de restaurer sa dignité. Cet organe pourrait devenir un levier central pour freiner le phénomène migratoire en offrant des alternatives concrètes aux jeunes Sénégalais. La plateforme demande la tenue d'assises nationales pour évaluer et réformer les politiques publiques en matière de migration. Ces assises doivent être inclusives pour trouver des solutions viables. La plateforme Diisoo Ngir Tabax Elek lance enfin un appel à tous les citoyens, les familles et les communautés pour se joindre à l'Initiative nationale citoyenne contre la migration irrégulière. Chaque individu doit prendre part à cette lutte, car ‘’chaque citoyen est une partie de la solution’’.