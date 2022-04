Le TER est entré dans les mœurs des Sénégalais et des usagers de la route de la capitale sénégalaise. A l’occasion des 100 jours d’exploitation, une étape symbolique, l’Apix a fait le point. Elle livre quelques chiffres et se projette sur l’avenir.

En 100 jours d’exploitation, le TER a fait du chemin, notamment dans le cœur des Sénégalais. Accueilli avec beaucoup de défiance, il a fini par s’imposer comme moyen de déplacement sûr, rapide et un peu coûteux. En effet, les autorités sont attendues sur le chantier de la baisse des tarifs.

Néanmoins, dans une capitale exiguë et surpeuplée, où se déplacer est un cauchemar pour les automobilistes et les usagers des transports publics, le TER s’est révélé une aubaine. Puisqu’ils sont nombreux à avoir garé leurs véhicules particuliers pour emprunter le train au quotidien.

D’ailleurs, les chiffres publiés par l’Apix renseignent sur son succès et son adoption par les populations. Selon une note de l’agence, ‘’depuis le démarrage de l’exploitation commerciale, plus de 5 500 000 personnes, tous créneaux horaires confondus, ont voyagé à bord du TER’’, sans compter les 21 jours de gratuité que le président de la République Macky Sall avait décidé d’offrir, dans le but de susciter une appropriation du TER par les Sénégalais. Dans le détail, les statistiques actuelles montrent une pointe de 16 725 passagers de 6:00 et 9:00, dans le sens Diamniadio vers Dakar. Et les gares qui polarisent le plus de voyageurs sont Dakar, Colobane, Thiaroye, Keur Mbaye Fall et Rufisque.

D’autres chiffres montrent que le trafic du plateau entre 10:00 et 14:00 a augmenté de l’ordre de 230 % par rapport à janvier 2022. L’Apix en déduit que les Sénégalais portent davantage le réflexe de prendre le TER dans leurs déplacements au quotidien.

En outre, l’Apix renseigne que ‘’le niveau de performance des paramètres d’exploitation en termes de régularité à hauteur de 98 %, conforte la tenue des promesses du plan de transport : un train toutes les 10 minutes et 196 trains par jour en mode métro’’.

A terme, ‘’les Sénégalais pourront ainsi rallier la banlieue en 7 minutes et même Diamniadio en 22 minutes par desserte directe’’, renseigne l’agence. Elle rappelle que la robustesse du TER a été mise à l’épreuve, à quatre reprises, avec des événements au profil différent. Il s’agit du concert de Youssou Ndour, de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, du match Sénégal Vs Égypte, du Forum mondial de l’eau. Il y a aussi eu l’African Basket League et autres.

Résultats des enquêtes de satisfaction

A l’occasion des 100 jours d’exploitation, l’Apix révèle aussi les résultats des enquêtes de satisfaction qui ont été menées auprès des clients. Ils renseignent que ‘’99,6 % des voyageurs sont satisfaits du niveau de service et tirent profit du gain de temps ; 2,7 % souhaitent l’élargissement de la plage de fonctionnement au-delà de 22:00 ; les habitants de Fass Mbao souhaitent un point d’arrêt ; les riverains souhaitent une meilleure disponibilité des parkings au niveau des haltes’’.

C’est pourquoi l’Apix dit s’être placée dans une perspective de prise en charge d’un trafic croissant. Elle compte ainsi ‘’stabiliser l’offre technique et atteindre les 115 000 voyageurs/jour dont la cible est fixée à fin juin 2022. A mi-mai, le cap des 70 000 passagers/jour est à franchir’’. L’autre challenge est d’offrir des services parking adaptés à la demande actuelle et un package complet de services en gare.

Ainsi, à terme, il s’agira de disposer d’une offre de transport multimodale.

Le 5 mars dernier, ont été lancés les travaux de la deuxième phase du TER, de Diamniadio à AIBD, sur un linéaire de 19 km. Selon l’Apix, ‘’l’Etat du Sénégal, fort de la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers, embarque avec les mêmes titulaires pour une durée d’exécution de 23 mois. La deuxième phase livrera la gare terminus AIBD et la cohorte complémentaire de sept trains’’.

AMADOU FALL