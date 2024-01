La directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT) a présidé, hier, la cérémonie d'ouverture de l'atelier sous-régional portant sur les échanges de bonnes pratiques en matière de formation professionnelle duale au niveau des États membres de l'UEMOA et du Tchad. Pour Sophie Diallo, la formation professionnelle de type duale constitue aujourd'hui, pour la plupart des pays de la communauté, une option de plus en plus utilisée, car elle favorise un rapprochement entre les différents acteurs de la formation, notamment le secteur productif, les travailleurs, l'État et assure une meilleure insertion dans la vie professionnelle des jeunes en quête de qualification et d'emploi.

C'est ainsi qu'au Sénégal, selon elle, une charte sur l'implantation de la formation duale a été signée en 2016 entre l'État, les organisations patronales et les travailleurs. La signature de cette charte a-t-elle précisé, a facilité la mise en place, en 2018, par le gouvernement d'un important plan dénommé ‘’Programme de formation école-entreprise (PF2E)’’ en vue d'accroître la qualification professionnelle, l'employabilité et l'insertion des jeunes à travers une meilleure implication des entreprises dans l'acquisition des compétences exigibles pour l'exercice correct d'un métier.

"Je demeure convaincue que des modèles de formation duale tout aussi pertinents existent dans vos pays respectifs et feront l'objet de partage au cours de cet atelier, dans le but d'identifier les bonnes pratiques, les leçons apprises et de formuler des recommandations allant dans le sens d'une amélioration de la mise en cause de cette modalité de formation cours de cet atelier dans le but d'identifier les bonnes pratiques, les leçons apprises et de formuler des recommandations allant dans le sens d'une amélioration de la mise en œuvre de cette modalité de formation", a dit Sophie Diallo.