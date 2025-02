L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a lancé, hier à Dakar, la 4e édition du Forum de la PME sénégalaise. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'événement dédié à la structuration, à la compétitivité et à la pérennisation des entreprises nationales se tient, cette année, sous le thème ‘’PME et innovation, leviers de souveraineté’’.

Le Grand Théâtre national de Dakar accueille, depuis hier, la 4e édition du Forum de la PME sénégalaise sous le thème "PME et innovation, leviers de souveraineté".

En effet, le forum de la PME se veut une véritable plateforme de dialogue public-privé, qui réunit des chefs d’entreprise, des experts, des institutions financières et des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial. Il vise à favoriser les échanges sur les défis et les opportunités des PME, tout en mettant en avant leur rôle stratégique dans le développement économique du Sénégal. Il a comme pays hôte la Turquie.

En parallèle des conférences et des tables rondes, une exposition qui permet aux petites et moyennes entreprises de valoriser leurs produits et services est prévue jusqu’au 20 février.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé le rôle central des PME dans la dynamique de croissance et de souveraineté économique du pays, surtout pour l’horizon 2050. ‘’Vous façonnez l'objectif économique de votre société légale, par la création d'échelles et d'emplois durables. C'est pourquoi, dans le classement que la société nationale a déjà formé, d'un moment à l'autre, et à la date de l'engagement du classement de l'Inde et au moment de l'initialisation de notre économie, se gagne par jour et par minute’’ , a-t-il déclaré.

Quant à la directrice générale des PME Marie-Rose Faye, elle affirme que les jeunes entreprises méritent d’être célébrées. ¨Les petites et moyennes entreprises sont les premiers acteurs de notre économie. Ce forum est donc un cadre multiforme pour l'expression des capacités d'innovation des PME et du savoir-faire sénégalais’’. Elle ajoute que cet événement est également ¨un espace d’échanges sur les opportunités émergentes pour chaque entrepreneur’’.

Par ailleurs, selon la DG des PME, ces trois journées seront rythmées par un forum scientifique, comprenant d’importants panels d’experts ainsi que des masterclass de haut niveau.

Des réformes pour améliorer les PME

Le chef du gouvernement a reconnu que le secteur des PME fait face à plusieurs défis. En réponse, il a affirmé qu'il s’engage à les accompagner. ¨Vos entreprises font face à de nombreux défis, tels que l'accès au marché et au financement, la longueur et la complexité des démarches administratives, la faible visibilité des dispositifs d'appui technique et financier, et j'en passe. Je réaffirme ici la disponibilité à demeurer à vos côtés pour vous accompagner à trouver des solutions, pour que vous appreniez que vous faites pleinement votre rôle dans la transformation systémique de notre pays¨, dit-il.

Dans ce sens, il a annoncé que des réformes sont en cours, pour accompagner les PME. ¨Nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie nationale de promotion et de développement des PME, qui servira de cadre d'interventions harmonisées, des sujets d'appui et d'encadrement, et qui facilitera l'accès au financement et au marché¨, dit-il.

De plus, il a affirmé qu’ils accordent ¨une attention toute particulière au renforcement des compétences entrepreneuriales et à la protection de nos entreprises, en vue de réduire, voire freiner leur forte mortalité, en leur permettant de gagner des parts de marché beaucoup plus importantes au plan national, sous-régional et régional, dans la perspective de la sélectivité¨.

En outre, d'après le PM, les réformes nécessaires seront engagées pour améliorer le soutien gouvernemental du secteur, mettre en place des mesures d'incitation fiscale et salariale, et renforcer la protection du contenu local, en vue de favoriser le développement de nos entreprises, entre autres réformes.

Ainsi, dit le PM, ¨nous nous engageons pour la mise en œuvre du programme de financement massif et sécurisé des PME-PMI, dans l'objectif de porter l'encours de crédit accordé par les institutions financières européennes, de 600 milliards F CFA en 2024 à 3 000 milliards F CFA. Je me réjouis de la signature, dans le cadre de ce programme, du pacte de financement de 1 000 milliards F CFA destiné à financer les PME-PMI pour l'année 2025. J'invite donc toutes les parties signataires du pacte de financement au respect des engagements souscrits pour que les 1 000 milliards F CFA annoncés soient effectivement décaissés et soient judicieusement utilisés en faveur de notre économie’’.

In fine, le chef du gouvernement a insisté sur le fait qu’un événement consacré à la mobilisation des investisseurs internationaux est important, car selon lui, il répond à l'ambition du Sénégal d'être le groupe régional en matière d'investissement direct. Autrement dit, ce forum constitue une plateforme essentielle pour discuter des solutions concrètes qui garantiront la compétitivité et la pérennité des PME au Sénégal.

Des propos soutenus par la directrice de la Banque mondiale au Sénégal, Keiko Miwa. ¨Au Sénégal, les PME représentent près de 95 % des entreprises. Toutefois, une grande partie d’entre elles opère dans le secteur informel et ne contribue qu’à 20 % du PIB. Il est donc crucial de favoriser leur formalisation, d’encourager l’innovation, de suivre leur croissance et ainsi créer davantage d’opportunités d’emplois pour les jeunes Sénégalais et Sénégalaises’’, a-t-elle déclaré, en insistant sur le fait qu’un écosystème de PME dynamique est essentiel au développement économique du pays.

Elle a donc réaffirmé l’engagement fort de la Banque mondiale à soutenir le secteur privé et les PME. ¨Nous travaillons avec le gouvernement du Sénégal pour promouvoir un écosystème de PME innovant, notamment à travers l’engagement d’un groupe de soutien à l’Agenda 2025. Par exemple, notre programme a déjà aidé plus de 500 PME, dont plus de 50 % sont dirigées par des femmes, à adopter des technologies adaptées. (…) Nous continuerons à améliorer l’efficacité des PME et à les intégrer aux chaînes de valeur locales, en particulier dans les territoires les plus vulnérables. Notre vision est d’établir un écosystème industriel compétitif, capable d’intensifier les investissements et de soutenir les ambitions du gouvernement.¨

Une grande exposition ‘’Made in Senegal’’

À côté de cette cérémonie, une exposition ‘’Made in Sénégal" est organisée. En effet, le forum abrite diverses activités visant à promouvoir et à innover dans le domaine des entreprises. La directrice générale des PME, Marie-Rose Faye, a clairement présenté certaines de ces initiatives, notamment un forum scientifique avec la tenue de panel d'experts et de masterclass. ¨Un livre pour discuter de dossiers de financement. Une grande exposition avec 570 centres occupés par des petites et moyennes entreprises venant de différents territoires et de la diaspora. Un Tech Park pour la promotion et l'innovation du digital animé par des startups’’. Elle ajoute un centre de démonstration pour mettre en valeur les capacités et les compétences des équipementiers locaux. Une Food-zone pour la valorisation des produits locaux. Un Fashion-show pour la promotion de l'industrie culturelle et créative avec le collectif des designers. Un magasin PME pour servir d'espace de dialogue entre les PME et les autorités publiques. Et, enfin, termine-t-elle, un espace-conseil pour connecter les PME et les expertises publiques.

En outre, elle a affirmé que ce forum va consacrer le lancement du pacte pour le financement massif de ce qu'il faisait avec un premier engagement des institutions financières autour de 250 milliards F CFA destinés au financement des PME pour l'année 2025. Tout en rappelant aux entrepreneurs que le secteur financier est engagé à faciliter le financement de leurs projets.

Thecia P. NYOMBA EKOMIE