La ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a reçu, hier, le Groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal. L’objectif de la rencontre était de discuter des derniers éléments pour la bonne tenue de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) qui aura lieu du 28 au 30 novembre à Dakar.

La 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), prévue du 28 au 30 novembre, aura pour mission principale d’évaluer la mise en œuvre du suivi du Sommet de Beijing 2018. Ce sera, également, l’occasion de faire le bilan de la coopération solidaire sino-africaine, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et de définir les orientations de la coopération sino-africaine pour les trois années à venir et au-delà.

Pour la bonne tenue de cette rencontre, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a reçu, hier, le Groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal, en présence de l’ambassadeur de la Chine à Dakar. ‘’Le Sommet du Focac des 3 et 4 septembre 2018 avait insufflé un nouvel élan à notre partenariat. Aujourd’hui, le Sénégal se prépare à accueillir, à Dakar, les ministres chinois et africains en charge des affaires étrangères et du commerce, dans le cadre de la réalisation de notre ambition commune de construire une communauté de destin encore plus solide. En effet, face aux impacts et menaces liés à la propagation de la Covid-19 dans le monde, nous devons renforcer notre cohésion’’, a dit Aïssata Tall Sall.

La ministre des Affaires étrangères trouve que les deux parties doivent également œuvrer pour une gouvernance mondiale ‘’plus juste et plus inclusive’’, raffermir leur coopération et rester ‘’concentrés’’ sur l’objectif d’un partenariat ‘’stratégique fort’’, offrant de ‘’nouvelles opportunités’’ à leurs populations et à leurs entreprises. ‘’Le Focac est notre bien commun. Sa réussite apportera de la prospérité aux générations actuelles et futures d’Africains et de Chinois’’, ajoute-t-elle.

Pour cette édition, le thème choisi est ‘’d’approfondir le partenariat sino-africain et de promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique dans la nouvelle ère’’. Ensuite, sur son volet scientifique, d’après la ministre, la conférence adoptera quatre documents que sont : la déclaration de Dakar, le plan d’action de Dakar (2022-2024), la vision 2035 de la coopération Chine-Afrique et la déclaration sino-africaine sur la coopération sur le changement climatique.

‘’Il est également important de signaler que parallèlement à cette rencontre, se tiendra la 7e Conférence des entrepreneurs chinois et africains. A cette occasion, le gouvernement du Sénégal mettra à la disposition de toutes les délégations officielles des services sanitaires d’assistance et d’urgence qui seront installés à l’aéroport, dans les hôtels, au niveau du centre de conférence et dans la ville de Dakar’’, poursuit la ministre des Affaires étrangères.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Chine au Sénégal, Han Xiao, a rappelé que depuis sa création en 2000, le Focac, en tant que plateforme ‘’importante’’ de dialogue collectif et ‘’mécanisme efficace’’ de coopération entre la Chine et l’Afrique, a joué un rôle ‘’crucial’’ dans la promotion du partenariat sino-africain et du bien-être des peuples. ‘’Il est devenu une marque phare de la coopération de la Chine avec l’Afrique et un exemple de la coopération internationale avec l’Afrique et de la coopération Sud-Sud. En cette période de pandémie, le fait que la Chine et l’Afrique ont insisté sur la tenue de la réunion à temps, traduit la confiance mutuelle et le soutien réciproque entre le plus grand pays en développement et le continent ayant le plus grand nombre de pays en développement. Ceci reflète également notre détermination, notre courage et notre sens de responsabilités de répondre, main dans la main, aux défis de l’époque et aux mutations du monde. À moins d’un mois de l’ouverture de la conférence de Dakar, la partie chinoise est prête à retrousser les manches et travailler dur avec la partie africaine, pour parcourir la dernière ligne droite’’, témoigne-t-il.