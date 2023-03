La Ziarra générale aura lieu le 12 mars 2023. En prélude à cet événement majeur, un point de presse a eu lieu à la résidence Serigne Babacar Sy (RTA). Cette année, sur le thème ‘’Les dahiras, vecteurs de progrès économique et social’’, l’accent est mis sur l’autonomisation financière des dahiras et la collecte des fonds pour l’achèvement de la grande mosquée.

La Ziarra générale du 12 mars 2023 arrive à grands pas. Elle reste un événement majeur de Tivaouane. "La Ziarra sera marquée par une présence massive de fidèles venant de toutes les contrées du pays et de l’étranger. Cette année, les grandes lignes du programme d’animation réfèrent avec la Ziarra proprement dite où les dahiras viennent renouveler leur pacte d’allégeance au khalife et à la famille de Cheikh El Hadj Malick, le dimanche 12 mars 2023, qui sera précédé par le traditionnel Gamou de Sokhna Oumoul Khairy SY “Borom Wagn Wi”, dans la nuit du samedi 11 mars et d’un forum consacré aux dahiras autour du thème ‘’Les dahiras, vecteurs du développement économique et social ?’’, a déclaré le coordonnateur de la cellule de communication, Serigne Abdoul Hamid Sy, en conférence de presse.

À l'en croire, l’objectif poursuivi à travers ce forum est d’inviter les dahiras à la réflexion pour un changement de paradigmes. L’idée est de les amener à prendre conscience de leur potentiel pour impulser en leur sein des dynamiques économiques encadrées et contribuer ainsi de manière significative aux objectifs de développement et d’émergence économiques de notre société. “Organisé par la cellule Zawiya Tijaniyya, ce forum sera un prétexte pour lancer le concept de ‘’Une dahira, une activité économique’’, réitère Serigne Abdoul Hamid Sy.

À cet effet, Tivaouane sera le lieu de convergence de tous les fidèles et nostalgiques de la ville sainte.

Crises multiformes

Par ailleurs, cette édition va s’intéresser le plus aux crises multiformes qui gangrènent la société. Le coordonnateur de la cellule de communication indique à ce propos que la société a besoin d'ancrage moral pour ne pas dériver et qu’il faut revisiter les enseignements de leur inspirateur (Serigne Babacar Sy) comme un impératif pour conjurer les vicissitudes de notre époque. C'est ce que la cellule Zawiya Tijaniyya, organe chargé de l'animation scientifique et de la communication de la hadra Malikiyya de Tivaouane, sous l'autorité du khalife général des tidianes, a vite compris en amorçant une structuration qui lui permette de prendre en charge les aspirations économiques et sociales, en s'érigeant en force de proposition et de propulsion pour les organisations de la communauté que sont les dahiras qui, si elles sont encadrées, peuvent être des réceptacles de programmes, de productions économiques au bénéfice de leurs membres et contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion des jeunes et des femmes.

‘’En créant dans sa structuration une commission entrepreneuriat, la Cezat veut servir de véhicule pour ses dahiras en promouvant des concepts innovants. Ces innovations, gages de productivité économique, vont permettre aux dahiras de se revivifier en aidant les membres à avoir une autonomie financière, mais aussi à consolider leur ancrage dans le développement économique et social du Sénégal’’, martèle-t-il.

L’achèvement des travaux de la grande mosquée

Pour l’essentiel, le message du khalife Serigne Babacar Sy Mansour est de redynamiser la collecte pour l’achèvement des travaux de la grande mosquée. D’ailleurs, le khalife général a piloté l’opération de reconstruction de la grande mosquée.

Selon le coordonnateur de la cellule de communication, Serigne Abdoul Hamid Sy, la Ziarra générale doit être l’occasion de montrer l’attachement à Cheikh El Hadj Malick Sy, la reprise de la collecte au niveau des dahiras, mais aussi au niveau individuel, par un effort supplémentaire, à l’image de ce qu’ils avaient fait le 14 septembre 2020, lors du lancement de la première opération de collecte.

DIANA DIA(STAGIAIRE)