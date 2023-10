Abdoulaye Bâr Diouf analyse la victoire du Sénégal (1-0) face au Cameroun en match amical, lundi dernier. Selon l’agent de joueurs vivant à Brescia, en Italie, Aliou Cissé a réussi cette fois le système à trois défenseurs dans lequel la paire Koulibaly-Niakhaté est la mieux indiquée pour les Lions.

Le match amical Sénégal-Cameroun s'est soldé par une victoire des Lions, 1-0. Quels enseignements tirer de cette rencontre ?

Le match contre le Cameroun était un test de haut niveau avec un rythme intense. Les deux équipes se sont données à fond. Elles ont pu avoir une idée de la solution et la liste à dégager pour la prochaine Can. C’est dommage que les deux pays partagent le même groupe. Mais c’est l’un des meilleurs matchs de notre équipe nationale, ces dernières années. L’entraineur a mis une équipe bien en place. Même du côté du Cameroun, c’était le haut niveau. On était ravi. Ils nous ont régalés.

Le coach a mis en place un système en 3-4-3 ou 3-5-2, c'est selon. Comment avez-vous apprécié la prestation de l'équipe dans ce dispositif ?

La défense à trois est à la mode. Avec les profils dont le coach dispose, il a la possibilité de jouer le 3-4-3 ou le 3-5-2. Depuis un certain temps, il l’a essayé et cela ne lui a pas réussi. Cette fois-ci, il l’a réussi. C’était un bon schéma tactique qui pouvait lui permettre d’être à l’aise la prochaine Can. À travers le monde, plusieurs clubs ou équipes nationales jouent la défense à trois. Depuis quelque temps, le 10 de métier n’existe plus. Dans le 3-5-2 et avec Niakhaté, Koulibaly, Krépin qui peut jouer comme piston et qui a bien joué son rôle hier (lundi, NDLR), il a réussi le coup. Touchons du bois pour qu’il puisse avoir la possibilité de garder ces mêmes hommes ou de rajouter d’autres joueurs de qualité pour qu’il puisse mettre en place plusieurs schémas tactiques.

Le Sénégal a toujours joué en 4-4-2 ou 4-2-3-1, mais cette fois-ci, Aliou a pu réussir le 3-4-3 et le 3-5-2 qui se mue selon la situation de possession ou de perte de balle. Avec le football moderne, j’aime la défense à trois. Toute équipe doit être prête à jouer dans ce système pour être compatible avec le football mondial actuel. Pour moi, la paire Koulibaly-Niakhaté est la plus adéquate pour notre équipe nationale. Abdou Diallo a baissé de rythme avec le championnat (Qatar) dans lequel il évolue actuellement. Il n’est plus le joueur qu’on connaissait. Et la défense à trois a besoin de joueurs athlétiques. Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté sont des joueurs athlétiques qui peuvent évoluer dans cet axe central de la défense à trois. C’est la meilleure paire actuelle de notre équipe nationale. On a également à gauche Ismaïl Jakobs, qui peut permuter dans l’axe. C’est la meilleure défense à trois que le Sénégal peut disposer. La chose la plus importante, c’est qu’on puisse récupérer comme piston droit Sabaly, le rythme sera plus élevé. Ce sera la défense la plus équilibrée pour la Can. Le travail qui doit se faire, c’est les pistons et les deux milieux à droite et à gauche. Nampalys Mendy remplit bien son rôle.

La défense sénégalaise reste fragile sur les balles aériennes, surtout sur les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, à votre avis ?

La défense n’est pas fragile sur les balles aériennes. C’est aujourd’hui le gardien Édouard Mendy, qui fait partie de l’axe central, qui est fragile sur les balles aériennes. La fragilité du Sénégal est due à la lenteur de son gardien dans les airs, qui se déplace difficilement. Koulibaly est un joueur qui sait jouer dans les airs. C’est trois joueurs qu’on doit organiser, c’est-à-dire Koulibaly, Édouard Mendy, Niakhaté, et Ismaïl Jakobs si on joue une défense à trois. C’est Mendy qui est lent dans ses déplacements. C’est le cas dernièrement contre l’Algérie et en Coupe du monde contre la Hollande. Même contre le Brésil, Mory Diaw a commis les mêmes erreurs. C’est du travail à faire et le coach a du temps pour réorganiser sa défense centrale et son gardien.

Au milieu de terrain, quel est votre commentaire sur l'association Nampalys, Kouyaté et Pape Matar Sarr ?

Il a bien associé les joueurs au milieu de terrain. Cheikhou peut souvent compléter la défense à trois et Nampalys pouvait aussi être devant la défense. Alors que Pape Matar pouvait alimenter l’attaque. Il avait cette possibilité avec deux joueurs qui pouvaient alimenter l’attaque et rester dans la défense. Nampalys est un milieu de terrain capable d’alimenter l’attaque à partir de sa position devant la défense et Cheikhou Kouyaté avait la possibilité de compléter la défense qui passait de trois à quatre joueurs. C’est ça la chose la plus extraordinaire de ce match. Il a joué avec des joueurs capables d’aller en avant aider l’attaque et donner un coup de main à la défense.

Quelle analyse faites-vous de l'apport du banc contre le Cameroun ?

Le banc a un apport positif, avec des joueurs de qualité. Un attaquant comme Boulaye Dia est capable d’apporter de l’intensité et peut permettre au Sénégal de changer de schéma tactique. Idrissa Gana Guèye, qui était sur le banc, fait partie des cadres de l’équipe. Dans des moments compliqués du match, il peut apporter avec son mental, son statut de leader et son vécu. Il a pu apporter des choses en fin de match. On a une équipe déjà riche sur le banc et sur la pelouse. Un banc avec Boulaye ou Habib Diallo, Lamine Camara, Pape Matar Sarr ou Idrissa Gana Guèye, on a toujours de la qualité. Dans toute situation, le banc peut servir.

L'efficacité reste un autre chantier pour Aliou Cissé, car malgré les occasions, l'équipe s'est contentée du penalty pour battre le Cameroun…

Ils étaient efficaces parce qu’ils ont obtenu un penalty. Le Cameroun n’est pas une petite équipe. Ils ont pu entrer dans la surface, frapper sur la transversale. Pour moi, l’efficacité, c’est de bien défendre son camp et de pouvoir mettre un but ou plus et ne pas en prendre. Ils ont marqué sur penalty. Le penalty fait partie des séquences de jeu dangereuses. Toute équipe qui commet un penalty, c’est parce qu’elle était en danger dans sa surface de réparation. On a des joueurs qui font partie des meilleurs attaquants du monde. Boulaye Dia a mis beaucoup de buts en Italie, un des pays où marquer un but n’est pas si facile. Habib Diallo aussi a fait une saison extraordinaire en France, l’année passée. L’efficacité, c’est gagner un match et l’essentiel a été fait.

Par rapport au nombre de buts marqués et les occasions obtenues, le Sénégal pouvait battre le Cameroun par plus d’un but d’écart…

Cela dépend des matchs. Des fois, une équipe adverse passe à côté et tu lui mets beaucoup de buts. Même si le Sénégal a raté beaucoup d’occasions, il reste une équipe efficace en attaque, avec les attaquants qu’il dispose. Avoir de bons attaquants ne veut pas dire que le Sénégal doit mettre 3, 4 ou 5 buts par match. L’essentiel est que le Sénégal cherche à équilibrer son équipe pour gagner. Gagner, c’est 1-0, 3-0, 3-0 ou 4-0. Seul le résultat final compte. Cette affaire d’efficacité devant le but, le Sénégal avait comme adversaire le Cameroun, qui n’est pas une petite équipe. Si le Sénégal met un but au Cameroun, cela veut dire que c’est une équipe efficace. Une équipe peut gagner 5-0 et que les attaquants ne marquent pas. L’efficacité, c’est gagner. Même sans mettre beaucoup de buts, le Sénégal reste une équipe efficace.

LOUIS GEORGES DIATTA