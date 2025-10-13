Absent de la Tanière lors du regroupement à Juba pour la préparation de la rencontre contre le Soudan du Sud, Ismaïl Jakobs, qui avait été bloqué par Galatasaray, a rejoint ses coéquipiers ce samedi et s’est entraîné hier à l’écart du groupe.

De retour de Juba après la victoire sur le Soudan du Sud (0-5), l’équipe du Sénégal a repris le travail ce dimanche. Les Lions ont effectué une séance d’entraînement au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour préparer la rencontre contre la Mauritanie ce mardi. Le défenseur de Galatasaray, qui était absent du regroupement depuis le début de la trêve d’octobre, a finalement rejoint ses coéquipiers ce samedi. Pour sa première séance d’entraînement hier, Ismaïl Jakobs a travaillé à l’écart du groupe avec le staff médical.

Grâce à sa lourde victoire sur la pelouse du Soudan du Sud, le Sénégal a pris une sérieuse option pour une quatrième qualification à une phase finale de Coupe du monde, la troisième d’affilée. Les Lions sont déterminés à finir le job à domicile ce mardi dans le derby ouest-africain face à la Mauritanie.

« Un derby, ça reste un derby. Il va donc falloir respecter cette très bonne équipe de la Mauritanie. Il va aussi falloir faire ce que nous savons faire, c’est-à-dire d’imposer notre façon de jouer. Nous avons des ambitions et nous espérons les atteindre », a déclaré Krépin Diatta face à la presse hier.

C’est le même son de cloche pour son coéquipier Chérif Ndiaye, qui ne pense qu’à la victoire : « Nous sommes des professionnels. Nous connaissons l’enjeu de ce match qui est un last dance. Nous ne pensons qu’à gagner. Beaucoup de sacrifices ont été faits, c’est la toute dernière : se qualifier ».

Buteur face au Soudan du Sud pour une première en sélection nationale, l’attaquant de l’Étoile Rouge de Belgrade s’est débarrassé d’un « poids » : « Je suis là pour aider l’équipe. Si je peux marquer, je le fais ; si je peux libérer de l’espace pour faire marquer, je le fais aussi. Ce but m’a libéré, je vais être plus libre dans mon jeu. J’étais sous pression, cela s’est senti dans le match parce qu’à un certain moment, je ne pensais qu’à marquer. Merci à Sabaly et à toute l’équipe », s’est réjoui Chérif Ndiaye.

Mobilisation des supporters, les joueurs « bougent »

Face à la décision de la Fédération sénégalaise de football d’augmenter le prix des billets, certains ont lancé sur les réseaux sociaux un appel à boycotter le match de ce mardi. Mais les joueurs ne comptent pas se passer du soutien de leurs supporters.

Krépin et ses coéquipiers semblent vouloir suivre les pas de leur coach Pape Thiaw, qui a déclaré vouloir acheter des billets et les mettre à la disposition des supporters : « On est dans une phase très décisive pour nous, les joueurs, mais aussi pour le pays. On aurait aimé voir tous les Sénégalais derrière nous, que tout le monde vienne au stade nous soutenir. Ce que le coach a fait, c’est énorme. Je sais aussi que beaucoup de joueurs sont en train de bouger, moi en particulier, je suis dedans parce que j’ai prévu d’acheter beaucoup de billets et de les remettre », a informé Krépin.

C’est également la même démarche pour Chérif, qui veut faire « le nécessaire » pour mobiliser beaucoup de ses supporters de Médina.

LOUIS GEORGES DIATTA