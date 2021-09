Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Serigne Ndiaye à six mois ferme de prison. Le commerçant est reconnu coupable du délit d’abus de confiance. Il doit également allouer aux parties civiles Seydina Mouhamed Ndiaye et Mame Goor Ndiaye, respectivement, 25 millions et 3 millions de francs CFA.

Le commerçant Serigne Ndiaye a été jugé, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Âgé de 40 ans, il est poursuivi pour abus de confiance au préjudice de Seydina Mouhamed Ndiaye et de Mame Goor Ndiaye. Ces derniers estiment respectivement les préjudices à 24 millions et une voiture de marque Mitsubishi d’une valeur de 3 millions de francs CFA.

Selon le plaignant Me Goor Ndiaye, il avait sollicité le prévenu, qui est son petit-fils, pour la réparation de son véhicule. A l’en croire, sa voiture tombée en panne, il a demandé à son neveu de la conduire chez le mécanicien.

Mais, renseigne le plaignant, le montant qu’on lui a réclamé était élevé. Le véhicule est resté chez le garagiste. Grande fut sa surprise, quand il a appris que celui-ci a vendu sa voiture à 1 million 500 mille francs CFA. Dépassé par l’audace de son petit-fils, il renseigne qu’il ne détenait aucun document de la voiture, au moment de la vente.

Quant à Seydina Mouhamed Ndiaye, il affirme que le comparant a détourné ses 24 millions de francs CFA. Agent immobilier de son état, Mouhamed Ndiaye, qui n’a pas fait l’école française, avait une confiance aveugle au prévenu. C’est la raison pour laquelle, renseigne-t-il, il lui avait confié la gestion de son compte bancaire. Mais lors d’un inventaire, il a relevé un gap de 24 millions de francs CFA. ‘’Quand je lui ai demandé le nom du gestionnaire de mon compte, il m’a donné un faux nom, pour me leurrer. Ce n’est pas la première fois qu’il agit de la sorte avec moi. Un jour, il m'avait dit que je pouvais avoir un véhicule ‘7 places’ à 3,5 millions francs. Après lui avoir versé ledit montant, il me dit que la voiture a été interceptée à Diamniadio. Malgré cela, je continuais à lui verser de l’argent. J’avais confiance en lui. Je le considérais comme mon fils aîné’’, a raconté Seydina Mouhamed Ndiaye.

Entendu, le prévenu a contesté le montant avancé par ce dernier. D’après lui, la somme qu’il lui doit s’élève à 11,5 millions de francs CFA. Quant à son grand-père, il souligne que celui-ci devait être informé de la vente de son véhicule par l’un de ses fils.

A la suite des parties civiles Seydina Mouhamed Ndiaye et Mame Goor Mdiaye, qui ont respectivement réclamé 30 millions et 3 millions de francs CFA en guise de dédommagement, le représentant du ministère public a réclamé six mois ferme contre le prévenu Serigne Ndiaye.

Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de loi pénale. Finalement, le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet, en condamnant le prévenu à six mois d’emprisonnement ferme. Il est contraint d’allouer 25 millions de francs CFA à Seydina Mouhamed Ndiaye et 3 millions de francs CFA à Mame Goor Ndiaye.

MAGUETTE NDAO