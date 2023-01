Dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Paderau), 30 000 ménages (200 000 personnes) vont être éclairés, dans les régions de Matam et de Ziguinchor. Le projet est doté d’une enveloppe de 52 milliards F CFA.

Avec un budget de 80 millions euros (52 milliards F CFA), le Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Paderau) espère connecter plus de 30 000 ménages (200 000 personnes) dans les régions de Matam et de Ziguinchor à l’électricité.

Selon le représentant de l’Union européenne, chef d’équipe chargé du secteur de l’énergie, Simon Van Den Broeke, le programme est mis en œuvre conjointement par l’UE, l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Coopération allemande (GIZ/Endev). Il comprend deux grands volets : les infrastructures et l’assistance technique qui inclut le soutien au secteur pour la promotion de l’égalité genre.

C’est dans le cadre du Paderau que s’est tenu, hier, l’atelier de lancement du processus d’élaboration du plan stratégique du Réseau des jeunes et des femmes dans les énergies (Regep). ‘’L’accompagnement du Regep fait partie des activités organisées. Cet atelier lance le processus d’élaboration de son plan stratégique pour plus d’équité et de justice sociale dans le domaine de l’énergie. L’engagement de l’UE dans le secteur de l’énergie vise à libérer le potentiel et favoriser l’accomplissement social et économique des femmes, et notamment des femmes rurales, à travers un accès à l’électricité durable est inclusif. L’ambition de l’UE, ainsi que de toute l’équipe est d’accompagner le Sénégal dans une transition énergétique qui puisse répondre aux demandes et nécessités des populations et en même temps aux défis du changement climatique’’, a confié Simon Van Den Broeke.

Lors de cette rencontre, la ministre du Pétrole et des Énergies a rappelé que les statistiques du secteur ont montré que le taux d’électrification nationale est de 76 %, avec presque un accès universel au niveau urbain. Le principal défi, aux yeux d’Aïssatou Sophie Gladima, reste la zone rurale dont le taux d’électrification est aujourd’hui de 58,2 %.

L’initiative du Regep, selon elle, vient à son heure pour accompagner le secteur dans sa recherche pour le développement de nouvelles technologies et l’accès équitable des hommes et des femmes aux services énergétiques. Le Regep, pour elle, se veut un relais actif entre la cellule genre et équité de son département, les populations et les institutions éducatives.

‘’L’indépendance du réseau, de par son statut d’association de bénévoles et sa disponibilité à pouvoir constamment être aux côtés de toutes les communautés, offre une opportunité de taille au ministère pour la mise en œuvre d’une vision partagée, qui consiste en un Sénégal où toutes femmes et jeunes participent à 100 % à toutes les sections stratégiques et décisionnelles des secteurs des énergies. N’oublions pas que cette année 2023 est une année charnière pour notre secteur, avec l’arrivée du gaz et du pétrole prévue dans le dernier trimestre. C’est donc le moment, pour un réseau comme le vôtre, de descendre à la base pour disséminer la bonne information auprès des jeunes et des femmes sur les opportunités qui s’offrent à eux, pour capter les dividendes à travers le contenu local’’.

Pour y arriver, elle invite les membres à faire une très bonne communication pour faire connaître et comprendre les enjeux et pousser la jeunesse à mieux se former pour participer activement au développement social et économique de notre pays.

CHEIKH THIAM