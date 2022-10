Une semaine après l’accident de Koussanar qui a fait neuf morts, le ministre de Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale, Samba Ndiobène Ka, est venu à Tambacounda présenter les condoléances du gouvernement.

Le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale, Samba Ndiobène Ka, s’est rendu hier à Tambacounda pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles des victimes de l’accident survenu la semaine dernière à Koussanar. L’accident avait fait neuf morts. Une occasion également saisie par le ministre pour apporter le soutien de l’État.

‘’Nous nous sommes mobilisés pour apporter le soutien du chef de l’État et du gouvernement aux familles endeuillées. Nous transmettons les condoléances de l’État, car dans de pareilles situations, on ne saurait être insensible’’, a-t-il dit en s’adressant aux parents des victimes.

Lors de cette visite aux familles éplorées, le ministre a rappelé que l’État du Sénégal, à travers son ministère, est à Tambacounda pour ‘’manifester sa compassion et sa solidarité’’ aux familles. Un appui financier a également été remis aux familles des défunts.

En compagnie du gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, le ministre Ka est allé au village de Damantang (Dialacoto) et au quartier Plateau, dans la commune de Tambacounda. Dans ce quartier, vivent les parents et époux d’une femme qui a perdu la vie, en compagnie de deux de ses enfants, le plus grand âgé de 4 ans et le plus petit de 1 an, dans l’accident.

Le ministre a prié pour les défunts et encouragé les parents. ‘’Nous partageons votre peine et présentons nos condoléances aux deux enfants qu’elle a laissés ici’’, a laissé entendre le ministre de la Solidarité. Samba D. Ka n’a pas manqué d’inviter les automobilistes et usagers de la route à la prudence. Il les exhorte à plus de responsabilités.

Le ministre de noter la qualité des routes, d’une part, et la défaillance de certaines voitures, d’autre part. C’est pourquoi il a annoncé la volonté de l’État de remédier à ces vieilles et défectueuses voitures. ‘’Nous avons des routes de qualité, mais parfois, le parc automobile fait défaut. C’est pourquoi le président de la République est en train d’initier des programmes pour substituer ces parcs défectueux’’, a annoncé M. Ka.

Pour rappel, ce terrible accident qui a coûté la vie à neuf personnes s’est produit à Koussanar, la semaine dernière. Une collision frontale entre un bus en partance pour Dakar et un véhicule ‘’7 places’’ qui a fait neuf morts et cinq blessés, dont deux dans un état grave.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)