C’est un ouf de soulagement pour l’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Attrait à la barre par sa domestique mineure pour viol, il a été acquitté par le juge de la chambre criminelle. Les avocats de la plaignante promettent d’interjeter appel, au moment où la défense s’est réjouie de cette sentence.

Après avoir séjourné près de sept mois en prison, Sitor Ndour hume enfin l’air de la liberté. Accusé de viol par son ancienne domestique, il a été acquitté au bénéfice du doute par le juge de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar.

Sentence qui a mis dans tous ses états la partie civile. Surprise par cette décision de la chambre criminelle, Me Ndèye Fatou Touré n’a pas tardé à se faire entendre. Elle promet d’interjeter appel contre l’ancien directeur du Coud.

‘’C’est une partie civile, une victime qui est en état de choc et qui n’a pas reçu justice et pour laquelle la vérité n’a pas été déclarée par la justice qui prétend avoir un doute quant à la culpabilité de monsieur Sitor Ndour. Il est évident que cette victime n’a pas été écoutée et bien écoutée par le tribunal de la chambre criminelle. Ce qu’elle a déclaré n’a pas été pris en considération. Mais fort heureusement, nous avons un double degré de juridiction’’, a déclaré Me Ndèye Fatou Touré. ‘’Nous allons interjeter appel tout de suite (NDLR, hier). J’espère que le parquet, qui avait requis 10 ans de réclusion criminelle, va nous suivre dans notre démarche’’, a ajouté la robe noire.

Quant au camp adverse, même si la réjouissance n’est pas totale, cette décision est accueillie à bras ouverts. ‘’Je souhaitais l’acquittement pur et simple. Les éléments scientifiques ont démontré qu’il n’y a pas eu de viol. Il n’y a pas eu d’éjaculation ni de sperme sur les parties intimes de la supposée victime’’, a souligné Me Baboucar Cissé.

‘’Si vous étiez dans ce dossier, vous n’auriez jamais parlé de viol. Il n’y a eu aucune trace de viol. Au contraire, il y a le besoin de s’enrichir sans cause. On a voulu s’enrichir, réclamer de l’argent à Sitor Ndour. Mais vous avez vu la fin, vous avez vu le verdict’’, s’est réjoui Me El Hadj Diouf, avocat de Sitor Ndour.

MAGUETTE NDAO