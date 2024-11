Adama Gaye et Moustapha Diakhaté

Le journaliste Adama Gaye a obtenu une liberté provisoire hier en début de soirée. L’homme politique Moustapha Diakhaté n’a pas eu la même chance. Il reste en prison et a été placé sous mandat de dépôt hier, après son face-à-face avec le procureur de la République. Il est reproché trois délits à l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar : "Insulte commise par le biais d'un système informatique, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et troubles politiques graves." D’après son avocat, Me El Hadj Diouf, il sera jugé en flagrant délit le jeudi 28 novembre.

Pour Adama Gaye, son avocat a confirmé sa mise en liberté provisoire. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, il fera face au juge vendredi prochain. Après sa libération, il a fait un post sur Facebook : ‘’Je ne vais pas revenir ici sur le sujet qui m’a valu cette garde à vue. Ni surtout pas pour avoir raison sur la justice. Je préfère le mot magique. Merci (...) Ma conscience était restée totalement tranquille.

Je vous salue mes parents de Facebook et de la société physique du Sénégal et d’ailleurs pour avoir aussi marqué votre appui à ce qui me semble être une cause fondamentale : la liberté d’expression. L’expérience vécue m’a fortifié et l’horizon, ce soir, est d’un bleu azur serein. Merci. Dieu reste vigilant et tranche toujours, Magistrat suprême qu’il est.’’