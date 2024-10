Affaire Dieynaba Ndiaye

L’Association des juristes sénégalais (AJS) a appris avec consternation, à travers les réseaux sociaux et la presse, l’arrestation de Dieynaba Sangharé Ndiaye suite à une plainte de son ex-conjoint, alors même que la plainte de cette dernière pour violences conjugales déposée auparavant contre son ex-mari n’avait connu aucune suite judiciaire. L’AJS, à travers une note, déclare que, renseignements pris, elle a aussitôt apporté l’assistance juridique et judiciaire nécessaire à la victime, aux côtés de la famille, des organisations et acteurs de la société civile mobilisés et de tous les citoyens épris de justice.

"L’AJS condamne avec la dernière énergie l’exacerbation des violences conjugales sous toutes leurs formes subies par les femmes de la part de leur conjoint. Elle exhorte la justice à traiter avec toute la diligence requise les cas de violences conjugales dont elle est saisie, notamment afin d’éviter des drames au niveau des victimes, voire de leur famille. Il est impératif aujourd’hui que des mesures concrètes soient prises par les autorités pour protéger les victimes et punir les auteurs de ces violences.

Fidèle à ses principes, l’AJS interviendra avec vigueur, conformément à ses missions, chaque fois que les droits humains en général et ceux des femmes et des enfants, en particulier, seront bafoués. Elle poursuivra également ses actions de veille, d’alerte, de plaidoyer et de sensibilisation des populations sur la question des violences basées sur le genre", promettent les femmes juristes.