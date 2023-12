Traduit en justice par le Collectif international des talibés Cheikh officiel, Oustaz Omar Sall devra prendre son mal en patience. Son affaire, qui devait être jugée hier, a été renvoyée au 8 décembre prochain.

Devant être jugé hier, Oustaz Omar Sall connaitra son sort le 8 décembre. Évoquée pour la première fois hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, l’affaire a été renvoyée à huitaine. Ainsi, le prêcheur retourne à la citadelle du silence où il séjourne depuis près de 10 jours.

C’est suite à une plainte du Collectif international des talibés Cheikh officiel qu’Oustaz Omar Sall a été convoqué à la Cybercriminalité. Ces disciples de la confrérie tidiane lui reprochent d'avoir tenu des propos de nature à dénigrer la confrérie religieuse tijaniyya. Devant les enquêteurs, les représentants du collectif ont unanimement déclaré que le nommé Omar Sall s'est attaqué délibérément à leur liberté de culte, en remettant en cause la pratique de la ‘’Wazifa’’ et de la ‘’Hadaratoul Jummah’’. Ils ont également dénoncé les propos offensants tenus par celui-ci à l'égard du guide spirituel Cheikhou Tidiane, que le mis en cause a traité ‘’de chrétien repenti’’, dont le nom était ‘’Michel’’.

Selon toujours les plaignants, le nommé Omar Ahmed Sall, à travers des enregistrements vidéos et audio, a tenu des déclarations au contenu totalement infondé, car non conforme aux enseignements du saint homme. Les plaignants ont également soutenu que le prêcheur a qualifié la façon dont les talibés tidiane pratiquent la ‘’Wazifa’’ et la ‘’Hadaratoul Jummah’’ : de ‘’folklore’’, car ne relevant pas de la Sunna du Prophète (PSL). ‘’Continuant dans sa campagne de dénigrement et de diffamation, le mis en cause a ajouté que selon les enseignements de Cheikhou Tidiane, les talibés de cette confrérie pouvaient forniquer tant qu'ils s'acquitteront de leur ‘Salatoul Fatiha’, leurs actes n'étant pas considérés comme des péchés’’, ajoutent-ils.

Convoqué et entendu sur procès-verbal, le nommé Omar Ahmed Sall a d'emblée précisé que la vidéo incriminée avait été enregistrée au sein de la mosquée Masdjid Mokhtar sise à Castors et portait sur la façon dont le zikr avait été enseigné par le Prophète Mouhamed (PSL).

Toutefois, il a nié avoir particulièrement visé les talibés tidianes, car la pratique du zikr était adoptée par d'autres communautés, notamment les Iraniens, les Indiens et les Pakistanais, entre autres pratiquants.

S’agissant de l'enregistrement audio dans lequel il fait allusion à certaines pratiques de la tijaniyya, le mis en cause a expliqué que ledit élément sonore, enregistré depuis l'année 1997, traduit ses propos échangés avec des talibés dits ‘’Yalla-Yalla’’, à l'occasion d'un jeu de questions-réponses avec ces derniers.

En effet, Omar Ahmed Sall a révélé qu'auparavant, il était, pendant près de neuf ans, un Moukhadam des ‘’Yalla-Yalla’’. C'est dans ce cadre qu'il a tenu les propos laissant entendre que le guide de la confrérie tidiane, Cheikhou Tidiane, serait un chrétien converti dont le nom était Michel. Il soutient devant les enquêteurs avoir rapporté les propos d’un dénommé Youssoupha, un célèbre prêcheur établi au Sénégal à une date dont il n’a plus souvenance avant de retourner en Mauritanie où il est décédé.

Oustaz Omar Sall a compté, hier, sur le soutien de ses sympathisants qui étaient venus nombreux au tribunal.

MAGUETTE NDAO