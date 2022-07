La cohorte 2 du Programme d’accélération de l’Africa Startup Initiative Program (Asip) a présenté ses projets hier. Onze startups innovantes ont été repérées à travers le continent avec un accent particulier sur les startups technologiques à forte croissance.

Hier, à Dakar, s’est tenue une journée de démonstration de 11 startups panafricaines représentant des entreprises et technologies les plus innovantes dans les domaines de l’Insurtech, de la santé numérique, du Fintech et de l’Agritech. Il s’agit du ‘’Demo Day’’ marquant la fin officielle de la cohorte 2 du Programme d’accélération de l’Africa Startup Initiative Program (Asip). Les initiateurs du projet sont partis sur la base de deux observations. La première, selon Stéphane Dine de Telecel play, c’est que les marketplace ne répondent pas vraiment aux attentes des consommateurs. ’’On s’est aperçu qu’effectivement, ce qu’ils veulent, c’est des prix moins chers et que ce n’est pas ce qu’on retrouve sur les marketplace existantes, que ce soit sur Jummia, Amazone, etc. Ils cherchent de nouveaux compétiteurs sur le marché’’, a-t-il expliqué.

Pour la deuxième observation, dit-il, ‘’on est toujours dans un modèle un peu Amazone où les markets de place également et les wallets d’ailleurs ne sont pas du tout sociaux, alors que maintenant, le web, c’est quand même social’’.

En effet, l’on y trouve un rayonnage virtuel de tous les produits que l’on peut acheter, mais sans la possibilité d’en discuter avec le marchand.

Pourtant, dans n’importe quel magasin, on peut discuter de la qualité du produit, de sa disponibilité, de la date de livraison, etc. Tout ça, c’est la vraie vie. Mais avec les nouvelles startups, les concepteurs ont innové avec l’intégration à la fois du wallet, de la marketplace et du chat avec des boutons d’action qui facilitent les choses.

Pendant la période de recrutement, un nouveau record a été atteint avec près de 2 300 candidatures provenant de 79 pays. Selon la cheffe de Division innovation, animation de l’écosystème de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ), lors des journées de sélection finale en mars, les 11 startups ont bénéficié d’un programme d’accélération de 6 mois qui leur permet de pouvoir préparer leur passage à l’échelle, c’est-à-dire de passer par plusieurs pays et dupliquer leur modèle sur un processus.

Ainsi, après 13 semaines intenses de travail acharné, hier, la cohorte 2022 a raconté ses histoires et présenté ses projets au monde. Ces startups viennent, entre autres, du Sénégal, de l’Ouganda, d’Afrique du Sud, de Nigeria, du Kenya et de l’Ouganda.

Parc Smart, un réseau mondial de parking pour améliorer les villes engorgées

Dans les villes engorgées comme Dakar, les gens passent souvent beaucoup de temps à chercher une place pour garer leurs véhicules. En conséquence, ces villes connaissent plus de trafic, plus de pollution, un stress récurrent pour les habitants, une baisse de la productivité et un risque accru d'insécurité routière. Conçue par deux Sénégalais dont Lamine Ba, Parc Smart propose une forme de solution de crowdsourcing pour aider les conducteurs à trouver et réserver une place de parking (via leur smartphone) à proximité de leur destination avant de l'atteindre. ‘’Dans le but d'améliorer la capacité des navetteurs à rechercher et à payer un parking dans les marchés émergents à croissance rapide tels que l'Afrique, en se concentrant sur l'expérience des navetteurs et des entreprises, nous sommes en mesure de créer des solutions qui s'adaptent à leurs besoins’’, explique-t-il.

Parmi les 11 startups, il y a aussi Proxalys SAS. Réalisée par le Sénégalais Thierno Sakho, elle est une entreprise de chaîne d'approvisionnement en produits frais et une plateforme de commerce électronique B2B pour les produits et biens de consommation à rotation rapide. Son objectif est de connecter directement les producteurs de produits alimentaires avec les détaillants, les restaurants et les prestataires de services à l'aide d'applications internes qui pilotent les opérations de bout en bout. ‘’Notre objectif est de moderniser et d'autonomiser les détaillants informels africains en numérisant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et du système de gestion. Ainsi, grâce à la technologie, ProXalys facilite la vie de milliers de commerçants-distributeurs et de consommateurs, proposant une suite de solutions de gestion de commerce et de solutions de crédit (BNPL, affacturage)’’, a expliqué Thierno Sakho. Il a soutenu qu’il s’efforce de rendre l'innovation de Proxalys plus accessible aux parties les plus fragmentées de la société.

Il faut aussi parler d’Agrodata qui optimise les terres agricoles avec l'introduction d'abeilles comme pollinisateurs pour la culture des fruits et légumes. Les concepteurs ont inventé la ruche intelligente - iSmart Hive - (un appareilIOT), qu’ils installeront sur les terres agricoles pour offrir la pollinisation en tant que service. Ils ont déjà déployé environ 5000 ruches intelligentes (avec différents types de capteurs) en itérant sur divers fruits, légumes et systèmes écologiques dans le sud-ouest du Nigeria. Ils cherchent à créer un système agricole efficace pour soutenir la disponibilité alimentaire tout au long de l'année. De son côté, Learn Smarter aide les régulateurs et superviseurs (parents, enseignants, employeurs et le gouvernement) à mieux connaître les besoins de leurs apprenants (étudiants et employés). Grâce à cette plateforme alimentée par l'intelligence artificielle, les concepteurs permettent de suivre les progrès de leurs apprenants dans divers sujets et matières afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions dans les domaines sur lesquels, ils doivent se concentrer pour améliorer les résultats d'apprentissage. Le caractère unique de la plateforme réside dans l'utilisation de l'IA et du ML pour générer des rapports analytiques en temps réel sur les progrès des apprenants dans diverses matières, donnant ainsi à l'autorité de supervision le pouvoir de prendre des décisions mieux informées sur l'enseignement et les résultats d'apprentissage. Campus est donc un outil intelligent de planification pour réussir les examens, les entretiens d'embauche, et la conformité au travail.

Ecomak Recyclers, recyclage pour des générations

Quant à Ecomak, elle recycle les déchets plastiques en briques et blocs de construction en plastique, durables, fabriqués à partir de déchets plastiques après consommation à l'aide d'une technologie d'extrusion sans produits chimiques et économe en énergie. ‘’Nos briques et blocs en plastique sont deux fois plus solides et plus gros que les briques conventionnelles, ne se cassent pas une fois utilisés, nécessitent peu d'entretien, ne pourrissent pas, résistent aux termites et sont 30 % moins chers que les briques conventionnelles en béton et en argile’’, expliquent les innovateurs. Ils ont lancé Ecomak Insure un programme de micro "assurance déchets" pour les ménages à faible revenu qui utilisent les déchets plastiques comme une forme de ressource financière en échange d'éducation et de services médicaux.

Le programme a été lancé avec 100 ménages avec un objectif de plus de 100 000 ménages dans les trois prochaines années. La plateforme a créé plus de 100 emplois directs et indirects sur la chaîne de valeur du plastique pour les communautés mal desservies en augmentant leurs revenus. L'objectif est d'employer plus de 2 000 personnes au cours des trois prochaines années et un million de personnes engagées dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques en 10 ans à travers l'Afrique.

‘’Nous avons retiré plus de 80 000 kilogrammes de déchets plastiques de l'environnement et les avons empêchés de se retrouver dans les océans, évitant ainsi 200 000 kg d'émissions de CO2 atténuant davantage le changement climatique. Le recyclage permet d'économiser 2,5 kg de CO2 /kg de plastique recyclé et nos produits remplacent l'utilisation du ciment, qui représente plus de 5 % des émissions mondiales de carbone’’, explique-t-on.

Dans le domaine médical, il y a Neural Labs Africa LTD. Elle est une société de technologie médicale innovante utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour transformer le diagnostic par imagerie médicale. Elle a développé un algorithme qui utilise le Deep learning et la vision assistée par ordinateur pour identifier les maladies à temps réel (NeuralSight™). Cette technologie révolutionnaire a gagné du terrain auprès des radiologues et des hôpitaux en Afrique, en raison de sa capacité à réduire le fardeau des maladies et la charge de travail des hôpitaux, améliorant les soins aux patients et en offrant un modèle de prestation de soins de santé centré sur le patient. Crowdyvest quant à elle, est une plateforme financière axée sur l'impact qui crée des solutions financières pour une communauté d'individus et d'organisations qui s'engagent pour la croissance à long terme et la liberté financière. Il y a également Qatoloog, Rural Farmers Hub, Vooli mobile insurance App, Pawerstove Energy. Toutes ces startups ont été repérées à travers le continent avec un accent particulier sur les startups technologiques à forte croissance.

Der, cinq milliards pour les startups en 2022

Le secrétaire général de la Der/FJ, Cheikh Akhmadou Bamba Fall, a manifesté sa satisfaction et celle de l’organisation qu’il représente de prendre part à cette rencontre qui marque la fin des six mois d’accompagnement des 11 startups de l’Asip. ‘’Le Demo day donne chaque fois l’occasion de revisiter les idées de nos jeunes innovateurs et surtout de mesurer l’état d’avancement de leurs projets. Que ce soit dans la santé, l’éducation, l’agriculture, les services, nous notons la multiplication des solutions impactant dans nos pays respectifs, à l’échelle du continent et il nous appartient, incubateurs, structures d’accompagnement, institutions de financement, de donner toutes leurs chances à ces entrepreneurs engagés’’, a salué M. Fall.

Selon lui, la Der/FJ en a fait son cœur de métier. ‘’Après plus de quatre ans d’existence en tant qu’administration résolument engagée dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales, nous pouvons éprouver une certaine fierté pour le travail accompli’’, a dit Cheikh Akhmadou Bamba Fall.

En effet, sur le volet accompagnement, la Der/FJ a été précurseur, en mettant en place le Fonds de soutien à l’innovation au travers duquel elle a financé 230 startups et formé 415 entrepreneurs via ses différents programmes d’accompagnement. ‘’Cet investissement de plus de cinq milliards F CFA aura également permis aux startups de prendre part aux grands rendez-vous internationaux de l’innovation. Je pense, entre autres, à Vivatech auquel nous avons participé cette année, notamment avec certaines des startups du programme de Startupbootcamp !’’, a indiqué M. Fall. Il informe que cet appui si important aux Startups, la Der a encore sensiblement augmenté cette année pour passer de cinq milliards de F CFA étalés sur quatre ans à cinq milliards simplement sur l’année en cours’’.

BABACAR SY SEYE