Le Sénégal est qualifié en quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2023, grâce à sa victoire en match de barrages, hier, contre l’Egypte (60-71). Les Lionnes vont en découdre avec le Cameroun, ce matin (10h) à Kigali.

Les Lionnes se sont remises de leurs deux chutes en phase de poules de l’Afrobasket féminin 2023. Les protégées de Moustapha Gaye ont fait le job, hier, contre l’Egypte en barrages qualificatifs en quarts de finale. Elles ont battu les Egyptiennes sur le score de 60 à 71 pour décrocher le ticket des quarts de finale où elles vont affronter le Cameroun, ce mercredi matin (10h).

Après deux revers successifs, l’équipe du Sénégal s’est retrouvée dos au mur. Il fallait jouer à fond la dernière carte face à la sélection nationale égyptienne pour rester dans la course. Ce que les Lionnes ont essayé de faire à l’entame de la partie. Mais, elles avaient en face d’elles des Egyptiennes prêtes à en découdre. Les filles de Ehab Elalfy ont tenu la dragée haute aux Sénégalaises. Elles ont profité de la défense assez brouillonne de l’adversaire, qui s’est retrouvée dans la pénalité à trois minutes de la fin du premier quart temps, pour remporter le premier acte (24-18). Le Sénégal a rectifié le tir au 2e quart temps. Aya Traoré et compagnie ont relevé leur niveau de jeu pour dominer ce second acte (11-20). Ce qui leur a permis de reprendre l’avantage à la pause, avec trois points d’écart (35-38).

Le réveil de Fatou Diagne

Les joueuses de coach Tapha ont essayé d’entamer la seconde période sur la même lancée que la fin de la première. Mais, elles sont retombées dans leurs travers, en commettant beaucoup de fautes. Après seulement trois minutes de jeu, elles se sont retrouvées dans la pénalité rendant leur tâche plus difficile. Les Egyptiennes en ont profité pour revenir à la marque et repasser devant. Les coéquipières de Reem Moussa ont remporté le 3e quart temps (17-13).

Mais les Sénégalaises n’étaient pas prêtes à quitter la compétition avec une troisième défaite de rang. Avec l’entrée en jeu de Yacine Diop, qui a apporté plus de percussion au jeu, les Lionnes ont repris les choses en main. Le collectif s’est mis en place. Ce qui a permis au Sénégal d’être plus présent dans la raquette adverse. Fatou Diagne a profité des services lumineux de ses coéquipières, à l’image de Oumou Khaïry Sarr, bien inspirée, pour porter le coup de grâce.

Grâce à sa réussite sous le panier (70%) et sa combativité dans la raquette sénégalaise, elle a réalisé un double-double, avec 17 points inscrits et 10 rebonds récupérés. Elle a d’ailleurs été désignée MVP de la rencontre, avec une évaluation de +24.

Le Sénégal s’est imposé par 11 points d’écart (60-71). Les Lionnes vont retrouver en quarts de finale le Cameroun. Les Lionnes indomptables ont laissé un souvenir amer aux Sénégalaises en leur privant du podium à l’Afrobasket 2021. Les Camerounaises avaient dominé la bande à Oumou Khaïry en match de classement par 53 à 49. Le Cameroun a démarré l’édition 2023 sur d’excellentes bases. Les protégées de Ahmed Mbombo Njoya ont survolé leur poule avec deux victoires face à la Guinée et le Mozambique. Ce choc entre Lionnes s’annonce donc palpitant.

Résultats Angola - Guinée 69-71 Egypte - Sénégal 60-71 Mozambique - Côte d’Ivoire 70-48 Ouganda - RD Congo 78-62 Mercredi 10h Cameroun - Sénégal 13h Mali - Guinée 16h Rwanda - Ouganda 19h Nigeria - Mozambique

LOUIS GEORGES DIATTA