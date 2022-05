L’Agence sénégalaise de la promotion touristique (ASPT) et le monument de la Renaissance africaine viennent de signer une convention de partenariat, ce dimanche. La première nommée a profité de cette occasion pour inaugurer son premier point d'informations touristiques au pied de l'édifice surplombant Ouakam.

Le besoin principal d'un secteur comme le tourisme est sans nul doute de la publicité. Un musée, un hôtel, une plage, un monument, ces sites ont tous besoin d'une certaine visibilité. C'est ce que l'ASPT, en collaboration avec le monument de la Renaissance africaine, semble avoir compris, en nouant un accord de partenariat pour vendre encore mieux le colosse des Mamelles. Face aux journalistes, les parties prenantes sont notamment revenues sur le bien-fondé de cette collaboration. "La signature de cette convention de partenariat permettra de davantage valoriser le monument de la Renaissance africaine qui, non seulement est un patrimoine culturel, mais aussi un atout touristique non négligeable", a déclaré Papa Mahawa Diouf, DG de l'ASPT.

En marge de la signature de convention de partenariat entre le monument de la Renaissance africaine et l’ASPT, un point d’informations touristiques a été inauguré par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication Demba Faye. Il a apprécié cette initiative en ces termes : "Ce point d'informations nous permettra d'avoir des statistiques concernant le nombre de touristes entrant, les sites qu'ils visitent et ceux qui reviennent." Selon Pape Mahawa Diouf, DG de l'ASPT, l'existence de cette base de données aidera à connaître avec exactitude ce qu'il faudrait "améliorer dans le secteur touristique".

Poursuivant son propos, il a loué, déjà, les retombées de cet espace dédié. "Parfois, les touristes sont sans repères, quand ils viennent visiter notre pays. Ce point d'informations, le premier du genre, est une sorte de guide permanent pour les visiteurs. Il est taillé pour donner le maximum d'informations utiles à ceux qui foulent le territoire du Sénégal dans un dessein touristique", ajoute Papa Mahawa. Selon lui, l'agence ne compte pas s'arrêter là et érigera ce genre d'accueil dans l'ensemble du territoire national, en mettant l'accent sur les zones touristiques comme Gorée, Saint-Louis, Casamance, etc.

En dehors de son aspect purement informatif, cette innovation voudrait prévenir "le harcèlement" subi par certains touristes de la part des guides. "Si nous avons voulu aller vers ça, c'est aussi pour lutter contre les cicérones parfois peu orthodoxes dans leurs manières de faire vis-à-vis des touristes".

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)