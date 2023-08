La séquence n’a pas tardé à faire réagir… Après six années passées du côté de la capitale française, Neymar s’est engagé pour Al-Hilal, contre 90 millions d’euros. Arrivé en Arabie saoudite, le Brésilien, d’ores et déjà blessé, a notamment croisé la route d’un certain Kalidou Koulibaly, lui aussi convaincu par le projet saoudien.

Dans un échange diffusé sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais - qui possède aussi la nationalité française - a d’ailleurs demandé à Neymar s’il parlait français… Oui mais voilà, malgré plusieurs plusieurs saisons passées dans la Ville Lumière, l’ancien joueur du FC Barcelone ne semble pas encore être ami avec la langue de Molière. ‘’French? Un petit peu’’, a ainsi répondu la nouvelle recrue d’Al-Hilal.

Des difficultés qui n’ont pas manqué de faire réagir, certains lui reprochant son manque d’implication lors de son passage dans l’Hexagone.