Alain Diouf remplace Aminou Lo…

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé hier Alain Diouf ministre auprès du président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». L’annonce a été faite à travers un communiqué de la Présidence de la République.

Cette nouvelle fonction place Alain Diouf au cœur du dispositif de pilotage de l’Agenda Sénégal 2050, référentiel stratégique qui porte la vision de transformation économique, sociale et institutionnelle du pays à long terme. Sa mission consistera notamment à assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et réformes inscrits dans ce cadre, ainsi qu’à évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par la réorganisation de l’équipe gouvernementale opérée ces dernières semaines par le chef de l’État. Elle traduit également l’importance accordée par les autorités au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques, considérés comme des leviers essentiels pour la concrétisation de la Vision Sénégal 2050.