Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Amadou Ba, déclare saluer la décision prise par le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, de soutenir sa candidature à ce scrutin. ‘’Je salue la décision que vient de prendre mon frère le président du Cese, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Merci Abdoulaye !’’ a écrit le Premier ministre sur le réseau social X (ex-Twitter).

‘’Nous gagnerons ensemble et travaillerons main dans la main pour poursuivre la mise en œuvre de la vision du président de la République’’, a ajouté M. Ba. Samedi 16 septembre, le président du CESE a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a promis de soutenir la candidature d’Amadou Ba. L’ancien ministre de l’Intérieur, des Finances et du Budget, des Transports terrestres et du Désenclavement a dit avoir pris cette décision après ‘’moult échanges’’ avec Macky Sall, le président de BBY, la coalition de la majorité présidentielle. Par son soutien à la candidature d’Amadou Ba, M. Diallo espère aider à ‘’la sauvegarde de l’héritage politique du président Macky Sall’’.

Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille, El Hadj Mamadou Diao et l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne étaient candidats à la candidature de Benno Bokk Yaakaar pour le prochain scrutin présidentiel. Monsieur Ndiaye a démissionné de ses fonctions de ministre de l’Agriculture, quelques heures après que le Premier ministre a été désigné candidat par Macky Sall au nom de BBY. El Hadj Mamadou Diao, lui, a fait une déclaration de candidature trois jours plus tard. Il a été limogé par le président de la République de ses fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après l’annonce de sa candidature.