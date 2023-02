Hier s’est tenue la cérémonie de signature des accords de dons relatifs au Projet d'appui à la modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale (voir ailleurs). Ce dernier est financé par la Koica, à travers un accord de partenariat signé avec le Sénégal. ‘’Si j’ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c’est parce que j’accorde une priorité élevée à la modernisation de l’Institution parlementaire.

Et en la matière, il urge que nous fassions les choses autrement pour que l’Assemblée nationale puisse poursuivre sa mutation. Ainsi, la signature de ce partenariat entre dans le cadre de cette volonté exprimée, en réponse aux faiblesses structurelles de nos outils et installations parlementaires’’, a dit le président de l’hémicycle Amadou Mame Diop.

Il a rappelé que ce projet initié depuis 2018, conjointement avec la République de Corée et l'État du Sénégal, propulsera l’Assemblée nationale au rang des parlements les plus modernes et les plus en phase avec les enjeux de leur époque. Car, a-t-il souligné, ‘’avec l’introduction des technologies de l’information et de la communication, la transparence des activités parlementaires ainsi que la communication avec les publics seront rehaussées’’.