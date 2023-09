Quatre ans après la finale de la Can-2019, les Lions ont encore perdu contre l’Algérie en match amical, hier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. C’est la première défaite du Sénégal sur cette pelouse et à domicile, depuis 2012.

Le signe indien n’a pas été brisé, hier soir, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’équipe d’Algérie a encore dominé celle du Sénégal en match amical, sur le score d’un but à zéro. Djamel Belmadi et ses hommes ont refait le coup de 2019, quand ils avaient battu les Lions en matches de poule et en finale de la Can égyptienne sur le score d’un but à zéro. Cette victoire a également mis fin à l’invincibilité du Sénégal à domicile depuis 11 ans ; la première au stade Abdoulaye Wade. La dernière défaite de la sélection nationale remonte à 2012 contre la Côte d’Ivoire (2-0), au stade Léopold Sédar Senghor, en éliminatoires de la Can-2013.

Pour ce match amical de prestige, le sélectionneur national avait opté pour un 4-3-3. Edouard Mendy a retrouvé les cages, après plusieurs mois d’absence de la Tanière. Dans la défense à quatre, Aliou Cissé a aligné Youssouf Sabaly à droite, Abdou Diallo, qui est également revenu dans le 11, mais en tant qu’arrière gauche. Dans l’axe, le coach a reconduit le duo Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté comme lors de la victoire contre le Brésil en juin dernier. Le milieu de terrain était composé du trio Idrissa Gana Guèye-Pathé Ciss-Pape Matar Sarr. En attaque, Iliman Ndiaye a occupé le côté droit, Sadio Mané celui de gauche et Nicolas Jackson en pointe.

En face, Belmadi a également misé sur un 4-3-3, avec Anthony Mandrea dans les buts. Youcef Atal et Bensebaïni ont été alignés respectivement à droite et à gauche de la défense, alors qu’Aït Nourri et Aïssa Mandi ont composé l’axe. Au milieu de terrain, on a retrouvé Sofiane Feghouli, Farés Chaïbi et Ramiz Zekrou. Alors que Riyad Mahrez, Bounedjah et Saïd Benrahma ont été assignés aux tâches offensives.

Déficit d’efficacité

Dans un stade presque rempli, les Lions ont bien entamé la partie. Les hommes de Cissé ont pris d’assaut le camp algérien en s’appuyant sur la vitesse de leurs attaquants qui n’ont pas tardé à mettre le feu dans la zone de vérité adverse. C’est le duo Pape Matar Sarr-Sadio Mané qui s’est le premier signalé. Dès la 2e mn, le milieu de terrain de Tottenham, qui s’est retrouvé très souvent sur le côté gauche, a servi Sadio dont le tir est contré par la défense algérienne. Cinq minutes plus tard, les Sénégalais sont revenus à la charge sur ce côté gauche très dynamique. Sur une combinaison à trois, Sarr, qui a débordé, a envoyé un centre à Ndiaye qui a amorti de la poitrine et trouvé Mané. Malheureusement, le tir de l’attaquant d’Al-Nassr a été repoussé par le gardien de but des Fennecs.

Ces derniers ont essayé de remonter leur bloc et calmer les ardeurs sénégalaises. Les hommes de Belmadi ont repris légèrement la main et se sont rapprochés de la zone adverse. La première véritable occasion algérienne est intervenue à la 20e mn. Chaïbi, qui s’est retrouvé dans la zone de vérité sénégalaise, a contrôlé le ballon et enchainé un tir qui est passé à quelques centimètres des cages de Mendy. Les deux équipes sont renvoyées dans les vestiaires sur un score de parité.

Lamine Camara, la bonne pioche

En seconde période, le match a baissé de rythme. Le Sénégal a essayé de prendre le jeu à son compte, mais l’Algérie a corsé le marquage sur Sadio Mané. L’attaquant sénégalais n’a pas eu beaucoup d’espaces pour s’exprimer. Les hommes de Belmadi ont cassé la dynamique du jeu des Lions, qui ont eu du mal à se rapprocher de la surface de réparation. Pour compliquer davantage les choses, le Sénégal a perdu son arrière droit. Sabaly est sorti sur blessure, remplacé par Krépin Diatta (62e). La sortie du défenseur du Bétis Séville a désorganisé la défense sénégalaise. Une faille que les Fennecs ont bien exploitée. Sur un coup franc exécuté par Ryad Mahrez, Chaïbi (64e) libre de tout marquage, s’est détendu et a placé sa tête pour battre Édouard Mendy (0-1).

Après 70 minutes de jeu, le coach Cissé a décidé d’apporter de la fraicheur dans son équipe. Il va lancer Lamine Camara, pour sa première cape en équipe A. Après avoir fait ses preuves dans les sélections de jeunes, le milieu de terrain du FC Metz a plutôt fait bonne impression, pour son baptême du feu. Pendant que Sadio Mané est muselé par Atal, le jeune Messin a pris ses responsabilités en essayant de faire jouer ses coéquipiers. Il a donné plus de profondeur au jeu des Lions. Il s’est même retrouvé parfois dans une situation offensive très intéressante. Dynamique et très disponible, l’ancien pensionnaire de Génération Foot n’a pas rechigné aux tâches défensives.

Malgré son apport considérable, l’attaque sénégalaise, notamment la dernière occasion de Nicolas Jackson dont la tête est passée au-dessus du cadre, n’a jamais réussi à prendre à défaut la défense algérienne et battre Mandrea, qui a été le meilleur Fennec sur la pelouse.

Les Lions vont nourrir des regrets pour n’avoir pas été efficaces devant le but et su rester concentrés sur le but encaissé.

Onze de départ : Sénégal : Édouard Mendy - Youssouf Sabaly (62e, Krépin Diatta), Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo (86e, Ismaïla Jakobs) - Idrissa Gana Guèye, Pathé Ciss (86e, Cheikhou Kouyaté), Pape Matar Sarr (70e, Lamine Camara) - Iliman Ndiaye (70e, Habib Diallo), Sadio Mané, Nicolas Jackson. Entraineur : Aliou Cissé Algérie : Anthony Mandrea - Youcef Atal, Aït Nourri, Aïssa Mandi, Bensebaïni - Sofiane Feghouli (84e, Zorgane), Farés Chaïbi (89e, Boudaoui), Ramiz Zekrou - Riyad Mahrez, Bounedjah (73e, Amoura), Saïd Benrahma. Entraineur : Djamel Belmadi

