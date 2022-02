L’ancien président de la Fédération sénégalaise de football, durant l’épopée 2002, n’est plus. El Hadj Malick Sy Souris a tiré sa révérence, ce vendredi.

Le monde du football est endeuillé. ‘’Longtemps alité’’, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Malick Sy ‘’Souris’’, a finalement rendu l’âme, ce vendredi. ‘’Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu du Président El Hadj Malick Sy Souris, ancien président de la FSF’’, a annoncé l’actuel président Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, dans le compte Twitter de l’instance dirigeante du football national.

Il était plus connu sous le sobriquet de ‘’Souris’’. ‘’C’est un nom, disait-il, qui me colle depuis l'école primaire. Comme j'étais le plus petit de la classe, celui qui tenait toujours l'ardoise pendant les séances de photo et qui bougeait sans cesse, mes camarades m'ont appelé ‘souris’.’’ Ce sobriquet sera à jamais lié au football sénégalais qu’il a dirigé à plusieurs reprises. Mais, son passage à la tête de la FSF au début des années 2000 aura le plus marqué les Sénégalais. C’est sous son magistère que le Sénégal s’était révélé au monde entier avec la génération 2002 qui avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2002, au Mali, puis les quarts de finale de la Coupe du monde de la même année, au Japon et en Corée du Sud.

Malheureusement sa présidence a tourné court, au lendemain de ce beau parcours des Lions. Plusieurs raisons ont été soulevées pour expliquer son départ de la tête de la FSF. Celle qui a le plus été agitée est la supposée ‘’malversation financière’’ sur les retombées de la participation du Sénégal au Mondial 2002. Une allégation réfutée par le concerné, qui a parlé de ‘’manipulation outrancière’’. ‘’La vérité est dans le rapport de la Cour des comptes, mais personne n'en a parlé. Le rapport est publié et tout le monde y a accès, mais, personne ne l'a commenté. Dans le football international, toutes les recettes vont au transport, à l'hébergement et aux primes des joueurs. Le reste ne fait que 5%’’, avait-il expliqué dans un entretien accordé à Icone Magazine.

‘’Sportif de renommée’’

Le décès de l’ancien patron du ballon rond sénégalais a suscité l’émoi de la famille du football. Le président de la République lui a rendu hommage. ‘’Ancien ministre, Sportif de renommée, dirigeant hors pair du football national, El Hadj Malick Sy ‘’Souris’’ a rendu avec patriotisme et fierté un grand service au football sénégalais. Il nous quitte, en ce moment, avec certainement le sentiment du devoir accompli’’, a écrit Macky Sall sur sa page Twitter.

El Hadj Malick Sy Souris a aussi marqué l’histoire du football sénégalais en tant qu’ancien international. Il était de l’épopée des années 1960. Il faisait partie de la génération qui a remporté le tournoi de football des Jeux de l’amitié en 1963.

Le nom de Souris est également lié à jamais à l’histoire de la Jeanne d’Arc de Dakar. Natif de la Médina, Malick Sy a ‘’fait l'école de football’’ de la JA, dès l’âge de ‘’13 ans’’. Souris a fait toutes les catégories à la Vieille Dame, qu’il a aussi dirigée.

‘’Une valeur multidimensionnelle’’

Après son départ de la tête de la FSF, Malick Sy ‘’Souris’’ a continué à œuvrer dans le sport en tant que premier vice-président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), sous la présidence de l’ancien patron du basket national et mondial, Abdoulaye Sèye Moreau. A la fin du mandat de ce dernier, qui a présenté sa candidature avant de se retirer, en 2006, Souris s’était retrouvé face-à-face avec l’actuel boss de l’olympisme sénégalais, Mamadou Diagna Ndiaye, qui a finalement remporté les élections. A la suite de cet échec, il s’était consacré à la formation, avec la mise en place d’un centre de formation sport-études, CASE (Collège africain sport et étude) né des cendres du centre Aldo Gentina.

El Hadj Malick Sy Souris n’était pas seulement connu dans le sport. Inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle, il a dirigé, pendant plusieurs années, le service des Postes et des Télécommunications. M. Sy a aussi occupé des fonctions ministérielles en étant à la tête du département du Tourisme. Il a aussi été à la direction du Port de Dakar et Conseiller municipal de la commune de Medina. Faisant référence à ses nombreuses responsabilités, l’actuel président de la FSF, Augustin Senghor a parlé d’homme d’une ‘’valeur multidimensionnelle’’.

Après la prière de 14h, suivie de la levée du corps, prévue ce samedi à la mosquée Zawier El Hadji Malick de l’avenue Lamine Gueye, El Hadj Malick Sy Souris va reposer au cimetière musulman de Yoff. Paix à son âme !

LOUIS GEORGES DIATTA